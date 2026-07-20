Mit Traktor und Pflug! Was hier ins Feld gefräst wurde, ist rund 200 Meter groß

Castagnaro (Italien) - Auf solch eine Idee muss man erstmal kommen: Ein Land-Art-Künstler aus Italien hat sich für den neuen Fußball -Weltmeister eine ganz besondere Glückwunsch-Botschaft einfallen lassen.

Dario Gambarin pflügte diesen XXL-WM-Pokal in ein Feld. © Dario Gambarin/dpa

Nach dem Finalsieg Spaniens gegen Argentinien am späten Sonntagabend verwandelte Dario Gambarin einen Acker in eine Leinwand. Statt Pinsel und Farbe setzte der Italiener bei seiner Kunstaktion allerdings auf schweres Gerät.

In der Provinz Verona zauberte er mit Traktor und Pflug einen rund 200 Meter hohen WM-Pokal sowie die Schriftzüge "FIFA" und "ESPAÑA" in ein Erntefeld.

Die Entstehung des Kunstwerks soll dabei genauso außergewöhnlich gewesen sein wie das Ergebnis selbst. Wie auch bei seinen bisherigen Projekten habe Gambarin laut Medienberichten erneut freihändig gearbeitet. Dabei soll er ohne vorherige Planung, Satellitensysteme oder digitale Hilfsmittel ausgekommen sein, den Traktor allein nach Gefühl gesteuert haben.

Schon zuvor entstanden auf diese Art riesige Acker-Kunstwerke, auf denen er berühmte Persönlichkeiten verewigte.