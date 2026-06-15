Torwart-Oldie macht sich gegen Spanien unsterblich - und explodiert im Netz

Atlanta (USA) - Zarte 40 Jahre war Torwart Vozinha am Montag gegen Spanien bei seinem WM-Debüt alt, vergessen wird er es wohl nie. Der Keeper-Oldie von Kap Verde zähmte die "Furia Roja", stellte dabei einen neuen Rekord auf - und wurde umgehend zum Netz-Phänomen.

Vozinha (40) hat sich im Spiel gegen Spanien unsterblich gemacht. © Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/dpa

Mit bärenstarken Paraden gegen Mikel Oyarzabal (39. Minute), Ferran Torres (45.), Aymeric Laporte (45.+3) und Fabian Ruiz (56.) ließ der Schlussmann des portugiesischen Zweitligisten GD Chaves den amtierenden Europameister verzweifeln und sicherte seinem Land das 0:0-Unentschieden sowie den ersten WM-Punkt bei der ersten Teilnahme im ersten Spiel.

Dadurch ist er nun der älteste Torhüter, der jemals bei einer Weltmeisterschaft die Null hielt.

Nach dem Abpfiff brach der 89-fache Nationalspieler in Tränen aus. "Ich habe wegen meiner Großeltern geweint", sagte er. "Ich bin mit ihnen aufgewachsen und traurigerweise sind sie vor ein paar Jahren gestorben. Sie haben alles für mich getan."

Von seinen Kollegen wurde er frenetisch gefeiert - und sammelte so offenbar weitere Sympathiepunkte bei den Fans aus aller Welt.

Denn innerhalb kürzester Zeit explodierte der Instagram-Account des Routiniers: Hatte er vor dem Auftaktduell gerade einmal 43.000 Follower, waren es wenige Stunden später bereits 1,9 Millionen (Stand 21.44 Uhr).