19.07.2026 21:21 WM-Finale 2026: Jetzt wird Geschichte geschrieben! Das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien läuft

WM-Finale 2026 im TAG24-Liveticker: Jetzt wird Geschichte geschrieben! Das Endspiel der Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Argentinien läuft.

Von Florian Mentele

East Rutherford (USA) - Heute zählt es! Im größten Spiel des Weltfußballs duellieren sich Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien um den goldenen WM-Pokal.

WM-Finale 2026: Spanien - Argentinien 0:0 In unserem großen TAG24-Liveticker zum Finale der Fußball-WM 2026 versorgen wir Euch heute mit allen Infos, Highlights, Toren und einem unsterblichen Stück Fußballgeschichte.

14. Minute: Mac Allister langt im Mittelfeld sehr rustikal gegen Dani Olmo hin, kommt aber um die Gelbe Karte herum. Da lässt Schiri Vincic Gnade vor Recht ergehen.

13. Minute: Die bringt zwar nichts ein, dennoch bleibt die Furia Roja jetzt am Drücker. Für Argentinien wird es - so aktuell der Eindruck - der erwartete Defensivkampf.

12. Minute: Fabian Ruiz flankt aus dem linken Halbfeld in den Sechzehner, wo Lisandro Martinezziemlich unorthodox mit der Hacke zur Ecke klärt. Die erste des Spiels.

10. Minute: Nach knapp drei turbulenten Minuten bringen die Südamerikaner wieder Ruhe ins Match. Aber Spanien sucht bei jeder Balleroberung bereits zielstrebig den Weg in die Offensive.

6. Minute: Spanien erhöht früh die Schlagzahl, wieder kann Yamal auf seiner rechten Seite fast aufs Tor schießen, der Versuch wird aber noch abgeblockt. Im direkten Gegenzug klärt Keeper Unai Simon einen langen Ball auf Messi.

Lamine Yamal hat die erste gute Chance im WM-Finale

5. Minute: Fast das 1:0 für Spanien! Yamal drängt über rechts in den Sechzehner, will dann eigentlich Olmo bedienen, doch die Kugel prallt zu ihm zurück. Beim Abschluss aus spitzem Winkel wird der Youngster dann entscheidend gestört, weshalb sein Schuss in die Arme von Martinez tropft.

4. Minute: Jetzt ist Argentinien am Zug und lässt zunächst die Kugel laufen. Die Albiceleste ist um Sicherheit bemüht, dann unterläuft ihnen aber doch ein Fehlpass ins Aus. Wir befinden uns in der berühmten Abtastphase.

2. Minute: Spanien traut sich das erste Mal nach vorn, verliert dann aber den Ball und foult in Person von Pedro Porro.

Das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien ist unterwegs!

Anstoß: Ab geht die Post! Das größte Spiel des Weltfußballs läuft - in mindestens 90 Minuten wissen wir, wer sich die WM-Krone aufsetzt. Argentinien stößt an.

20.59 Uhr: Alle Kaderspieler stehen jetzt auf dem Rasen - auch das ist zu diesem Turnier ja neu - womit nun die Nationalhymnen erklingen. Spanien macht den Anfang.

20.56 Uhr: Nun deutet sich doch noch an, dass heute tatsächlich auch Fußball gespielt wird. Beide Mannschaften stehen bereit und werden gleich einlaufen.

20.52 Uhr: Der goldene WM-Pokal hat den Weg auf den Rasen gefunden, direkt im Anschluss taucht Tom Cruise auf und hält eine Rede zur Weltmeisterschaft. Ihm hat das Turnier offenbar gefallen.

20.50 Uhr: Es bleibt musikalisch. Robbie Williams und Nicole Scherzinger greifen jetzt zum Mikrofon für die offizielle FIFA-WM-Hymne "Desire".

20.47 Uhr: Nach kurzen Umbauarbeiten ertönt nun die US-amerikanische Nationalhymne, gesungen von Jennifer Hudson.

20.40 Uhr: Das MetLife Stadium in East Rutherford ist langsam aber sicher gut gefüllt, das war zur WM-Abschlussshow vor einer Stunde noch nicht wirklich der Fall. 82.5000 Zuschauer passen in die Arena westlich von New York, in der sonst die Giants und Jets American Football spielen.

19. Juli, 20.35 Uhr: Schnappt sich Lionel Messi noch die Krone des WM-Torschützenkönigs?

Kylian Mbappé hat im Spiel um Platz drei vorgelegt: Mit zehn Toren thront der Franzose aktuell an der Spitze im Rennen um den Goldenen Schuh der WM. Lionel Messi steht bei acht Treffern. Der Titel des besten WM-Torschützen fehlt der argentinischen Lichtgestalt tatsächlich noch in seiner Karriere, dazu muss heute aber eine Glanzleistung her. Bei Torgleichheit bekommen übrigens nicht beide Spieler die Auszeichnung, stattdessen zieht die FIFA noch andere Parameter heran. Zunächst würden die Assists zählen, als nächstes die absolvierten Minuten, wobei der Kicker mit weniger Minuten gewinnt. Bei den Vorlagen liegen Mbappé und Messi mit jeweils vier gleichauf. La Pulga müsste also entweder drei Tore oder einen Doppelpack inklusive Assist aufs grüne Parkett bringen. Bei den Minuten wird es eng, Messi würde aber auch ein Zweierpack mit maximal 56 gespielten Minuten inklusive Nachspielzeit genügen. Mbappé könnte auf der anderen Seite der erste Spieler der Geschichte werden, der den Goldenen Schuh zweimal - noch dazu zweimal hintereinander - abstaubt. Den Torrekord bei einer einzigen WM hält übrigens immer noch sein Landsmann Just Fontaine, der 1958 satte 13 Treffer erzielte.

Lionel Messi kann neben dem WM-Pokal heute auch noch den Goldenen Schuh einsacken. Einfach wird das aber nicht. © Tom Weller/dpa

19. Juli, 19.54 Uhr: Lionel Scaloni überrascht mit Argentiniens Anfangsformation

Jetzt ist auch die Startelf der Argentinier bekannt - und bei der sorgt Nationalcoach Luis Scaloni durchaus für einige Überraschungen. Der 48-jährige Trainer der Albiceleste nimmt im Vergleich zum Halbfinale nämlich gleich drei Veränderungen vor. Der ehemalige Stuttgarter Nico Gonzalez kommt zu seinem ersten WM-Start überhaupt und ersetzt Giuliano Simeone, De Paul und Montiel beginnen außerdem für Paredes und Molina. Argentinien: E. Martínez – Montiel, L. Martínez, Romero, Tagliafico – Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández – Nico Gonzalez, Alvarez, Messi

Nico Gonzalez (l.) darf im Finale erstmals bei dieser WM von Beginn an ran. © Georg Hochmuth/APA/dpa

19. Juli, 19.41 Uhr: Die Abschlusszeremonie beginnt!

In diesem Moment startet die Abschlusszeremonie der WM 2026. Damit nicht alle Stars in die Halbzeit gequetscht werden müssen, haben sich die Veranstalter offenbar etwas einfallen lassen. Die Weltmeisterschaft wird jetzt unter anderem mit YouTuber "Speed" abgeschlossen, anschließend wird aber das WM-Finale zeremoniell eröffnet. Und die Halbzeit-Show gibt es ja ebenfalls noch. Vielleicht kommen die 82.500 Zuschauer im MetLife Stadium ja so auf ihre horrenden Ticketkosten.

19. Juli, 19.37 Uhr: So startet Spanien ins WM-Finale

Die Aufstellung der spanischen Nationalmannschaft für das Endspiel ist schon da: Nach dem überzeugenden 2:0-Erfolg im Halbfinale sieht Trainer Luis de la Fuente keinen Grund für Veränderungen. Das bedeutet folgende Startelf der Furia Roja: Unai Simon - Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena - Oyarzabal Superstar Yamal, der am Donnerstag beim Training angeschlagen pausieren musste, ist also rechtzeitig fit geworden. Allerdings hatte de la Fuente ohnehin bereits bestätigt, dass das Finale für den 19-Jährigen nicht in Gefahr war.

Lamine Yamal startet für Spanien im WM-Finale. © Erik S.Lesser/AP/dpa

19. Juli, 18.55 Uhr: Spanischer Weltmeister schafft es zum Finale

Er ist schon Weltmeister: 2010 stemmte Joan Capdevila den goldenen Pokal mit der spanischen Nationalmannschaft in die Höhe. Den womöglich zweiten Triumph der Iberer wollte er sich nicht entgehen lassen, doch eine Einreise in die USA wurde ihm zunächst verwehrt. Der frühere Linksverteidiger setzte daher in den sozialen Netzwerken einen Hilferuf ab und sprach US-Präsident Donald Trump darin sogar direkt an. Offenbar mit Erfolg: Am Sonntag postete sein ehemaliger Nationalteamkollege Marcos Senna in seiner Instagram-Story ein Bild der beiden vor dem Flieger und schrieb dazu: "Kurs auf den zweiten Stern". Das Duo kann bei einem zweiten WM-Titel also vermutlich vor Ort mitfeiern. Beim Radiosender Cope vermutete Capdevila, dass ihm die elektronische Reisegenehmigung ESTA aufgrund eines Legendenspiels der spanischen LaLiga 2016 im Iran verweigert worden war.

Joan Capdevila darf doch noch rechtzeitig in die USA einreisen - und womöglich seinen zweiten WM-Sieg mit Spanien feiern. © JEWEL SAMAD / AFP, Screenshot/Instagram/marcossenna19

19. Juli, 18.10 Uhr: Regelbruch durch Star-Ensemble? Final-Halbzeit verspricht Mega-Show

Nicht nur Stars der Fußballwelt geben sich heute im MetLife Stadium die Klinke in die Hand, auch Entertainment-Prominenz wird in reichlicher Menge aufkreuzen. In der Halbzeit sollen unter anderem Shakira, Madonna, Justin Bieber, die koreanische Band BTS und Coldplay-Sänger Chris Martin, der als künstlerischer Leiter fungiert, auftreten. Passt das alles in 15 Minuten? Denn die sind laut FIFA-Regelwerk für die Pause angesetzt, eigentlich darf der Schiedsrichter die Unterbrechung nur in Ausnahmefällen verlängern. Beim Finale der Klub-WM wurden plötzlich fast 30 Minuten daraus, bei der Menge an Berühmtheiten scheint heute Ähnliches vorstellbar. Medienberichte variieren von einer Ausweitung auf 20 bis 30 Minuten. Klar ist bislang nur, dass Shakira ihren WM-Song "Dai Dai" zum Besten geben soll und die K-Pop-Band BTS das Lied "The World Unite" spielt. Zu den Auftritten von Madonna oder Justin Bieber ist noch wenig bekannt. Organisationschef Hugh Evans versprach im Vorfeld allerdings, dass die WM-Halbzeit nicht zu einem zweiten Super-Bowl mutiert: "Die Halbzeitshow wird nur elf Minuten dauern. Wir werden uns gegenüber dem Fußball absolut respektvoll verhalten. Wir werden den Platz so abdecken, dass der Rasen verschont bleibt. Die elf Minuten werden die unterhaltsamsten elf Minuten der Geschichte werden", sagte er.

Shakira trat bereits zur Eröffnung der Weltmeisterschaft auf. Heute soll sie zur Final-Halbzeit das MetLife Stadium rocken. © Tom Weller/dpa

19. Juli, 17.30 Uhr: Argentinien könnte 64-jährigen Bann brechen

Mit einem WM-Sieg würde Argentinien nicht nur mit vier Titeln zu Deutschland aufschließen, sondern auch als dritte Nation überhaupt den ewigen Wanderpokal verteidigen. Das ist bislang nur Italien und Brasilien gelungen. Die Squadra Azzurra gewann die WM-Ausgaben zwei und drei in den Jahren 1934 und 1938. Zuletzt glückte der Seleção um Legende Pelé der Coup in Folge, das damalige Star-Ensemble stemmte die Trophäe 1958 in Schweden und vier Jahre später auch in Chile hoch.

Geschichte können die Argentinier heute sowieso schreiben. Bei einem Sieg würden sie aber auch in einen auserwählten Kreis von WM-Champions aufsteigen. © Charlie Riedel/AP/dpa

19. Juli, 17.05 Uhr: Die Bilanz zwischen Spanien und Argentinien

Schaut man auf die bisherigen Partien der beiden Länder, dann könnte das Kräfteverhältnis eigentlich nicht ausgeglichener sein: 14 Mal standen sich die Nationalteams bislang gegenüber, je sechs Siege bei zwei Unentschieden sprangen heraus. Allerdings handelte es sich fast immer um Freundschaftsspiele. Nur zweimal musste das Duo zu Pflichtspielen gegeneinander ran: in der Gruppenphase der WM 1966 in England und bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta. Beide Duelle gingen an Argentinien (2:1, 4:0). Das letzte Aufeinandertreffen ist ebenfalls schon einige Jahre her, dürfte aber wiederum Spanien Mut machen. Bei einem Testkick im März 2018 siegten die Iberer mit 6:1.