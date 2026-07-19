19.07.2026 19:37 WM-Finale 2026: Yamal nach Pause fit! So startet Spanien ins Endspiel

WM-Finale 2026 im TAG24-Liveticker: Lamine Yamal startet nach seiner Trainingspause für die spanische Nationalmannschaft.

Von Florian Mentele

East Rutherford (USA) - Heute zählt es! Im größten Spiel des Weltfußballs duellieren sich Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien ab 21 Uhr im MetLife Stadium westlich von New York City um den goldenen WM-Pokal.

Das turbulente Turnier in den USA, Mexiko und Kanada findet seinen Höhepunkt: Verabschiedet sich Lichtgestalt Lionel Messi am Sonntagabend womöglich mit seinem zweiten Triumph in Folge in den Ruhestand oder klingelt sein spanischer Thronfolger Lamine Yamal bereits zur Wachablösung? Für die Albiceleste wäre es der vierte Stern nach den Erfolgen 1978, 1986 und 2022. Die Furia Roja schielt derweil tatsächlich erst auf ihren zweiten Weltmeistertitel nach 2010. In unserem großen TAG24-Liveticker zum Finale der Fußball-WM 2026 versorgen wir Euch heute mit allen Infos, Highlights, Toren und einem unsterblichen Stück Fußballgeschichte.

19. Juli, 19.37 Uhr: So startet Spanien ins WM-Finale

Die Aufstellung der spanischen Nationalmannschaft für das Endspiel ist schon da: Nach dem überzeugenden 2:0-Erfolg im Halbfinale sieht Trainer Luis de la Fuente keinen Grund für Veränderungen. Das bedeutet folgende Startelf der Furia Roja: Unai Simon - Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena - Oyarzabal Superstar Yamal, der am Donnerstag beim Training angeschlagen pausieren musste, ist also rechtzeitig fit geworden. Allerdings hatte de la Fuente ohnehin bereits bestätigt, dass das Finale für den 19-Jährigen nicht in Gefahr war.

Lamine Yamal startet für Spanien im WM-Finale. © Erik S.Lesser/AP/dpa

19. Juli, 18.55 Uhr: Spanischer Weltmeister schafft es zum Finale

Er ist schon Weltmeister: 2010 stemmte Joan Capdevila den goldenen Pokal mit der spanischen Nationalmannschaft in die Höhe. Den womöglich zweiten Triumph der Iberer wollte er sich nicht entgehen lassen, doch eine Einreise in die USA wurde ihm zunächst verwehrt. Der frühere Linksverteidiger setzte daher in den sozialen Netzwerken einen Hilferuf ab und sprach US-Präsident Donald Trump darin sogar direkt an. Offenbar mit Erfolg: Am Sonntag postete sein ehemaliger Nationalteamkollege Marcos Senna in seiner Instagram-Story ein Bild der beiden vor dem Flieger und schrieb dazu: "Kurs auf den zweiten Stern". Das Duo kann bei einem zweiten WM-Titel also vermutlich vor Ort mitfeiern. Beim Radiosender Cope vermutete Capdevila, dass ihm die elektronische Reisegenehmigung ESTA aufgrund eines Legendenspiels der spanischen LaLiga 2016 im Iran verweigert worden war.

Joan Capdevila darf doch noch rechtzeitig in die USA einreisen - und womöglich seinen zweiten WM-Sieg mit Spanien feiern. © JEWEL SAMAD / AFP, Screenshot/Instagram/marcossenna19

19. Juli, 18.10 Uhr: Regelbruch durch Star-Ensemble? Final-Halbzeit verspricht Mega-Show

Nicht nur Stars der Fußballwelt geben sich heute im MetLife Stadium die Klinke in die Hand, auch Entertainment-Prominenz wird in reichlicher Menge aufkreuzen. In der Halbzeit sollen unter anderem Shakira, Madonna, Justin Bieber, die koreanische Band BTS und Coldplay-Sänger Chris Martin, der als künstlerischer Leiter fungiert, auftreten. Passt das alles in 15 Minuten? Denn die sind laut FIFA-Regelwerk für die Pause angesetzt, eigentlich darf der Schiedsrichter die Unterbrechung nur in Ausnahmefällen verlängern. Beim Finale der Klub-WM wurden plötzlich fast 30 Minuten daraus, bei der Menge an Berühmtheiten scheint heute Ähnliches vorstellbar. Medienberichte variieren von einer Ausweitung auf 20 bis 30 Minuten. Klar ist bislang nur, dass Shakira ihren WM-Song "Dai Dai" zum Besten geben soll und die K-Pop-Band BTS das Lied "The World Unite" spielt. Zu den Auftritten von Madonna oder Justin Bieber ist noch wenig bekannt. Organisationschef Hugh Evans versprach im Vorfeld allerdings, dass die WM-Halbzeit nicht zu einem zweiten Super-Bowl mutiert: "Die Halbzeitshow wird nur elf Minuten dauern. Wir werden uns gegenüber dem Fußball absolut respektvoll verhalten. Wir werden den Platz so abdecken, dass der Rasen verschont bleibt. Die elf Minuten werden die unterhaltsamsten elf Minuten der Geschichte werden", sagte er.

Shakira trat bereits zur Eröffnung der Weltmeisterschaft auf. Heute soll sie zur Final-Halbzeit das MetLife Stadium rocken. © Tom Weller/dpa

19. Juli, 17.30 Uhr: Argentinien könnte 64-jährigen Bann brechen

Mit einem WM-Sieg würde Argentinien nicht nur mit vier Titeln zu Deutschland aufschließen, sondern auch als dritte Nation überhaupt den ewigen Wanderpokal verteidigen. Das ist bislang nur Italien und Brasilien gelungen. Die Squadra Azzurra gewann die WM-Ausgaben zwei und drei in den Jahren 1934 und 1938. Zuletzt glückte der Seleção um Legende Pelé der Coup in Folge, das damalige Star-Ensemble stemmte die Trophäe 1958 in Schweden und vier Jahre später auch in Chile hoch.

Geschichte können die Argentinier heute sowieso schreiben. Bei einem Sieg würden sie aber auch in einen auserwählten Kreis von WM-Champions aufsteigen. © Charlie Riedel/AP/dpa

19. Juli, 17.05 Uhr: Die Bilanz zwischen Spanien und Argentinien

Schaut man auf die bisherigen Partien der beiden Länder, dann könnte das Kräfteverhältnis eigentlich nicht ausgeglichener sein: 14 Mal standen sich die Nationalteams bislang gegenüber, je sechs Siege bei zwei Unentschieden sprangen heraus. Allerdings handelte es sich fast immer um Freundschaftsspiele. Nur zweimal musste das Duo zu Pflichtspielen gegeneinander ran: in der Gruppenphase der WM 1966 in England und bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta. Beide Duelle gingen an Argentinien (2:1, 4:0). Das letzte Aufeinandertreffen ist ebenfalls schon einige Jahre her, dürfte aber wiederum Spanien Mut machen. Bei einem Testkick im März 2018 siegten die Iberer mit 6:1.

19. Juli, 16.35 Uhr: Dieser Schiedsrichter leitet das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien

Slavko Vincic aus Slowenien gebührt heute die ehrenvolle Aufgabe, das WM-Finale als Haupt-Schiedsrichter zu leiten. Wie viel dem 46-Jährigen das bedeutet, sah man bei der Bekanntgabe der Ansetzung, denn da brach der Referee umgehend in Tränen aus. Schon seit 2010 steht Vincic auf der FIFA-Liste, er hatte die Pfeife auch schon bei den Europameisterschaften 2021 und 2024 sowie bei der WM 2022 im Mund. Neben dem Platz geriet der Unparteiische 2020 allerdings auch schon aus unschönen Gründen in die Schlagzeilen. Damals wurde er während einer Razzia auf einer Party in Bosnien und Herzegowina festgenommen. Eigentliches Ziel war jedoch das Instagram-Model Tijana Maksimovic, das aufgrund eines angeblichen Waffen-, Drogen- und Prostitutionsrings ins Visier der Ermittler geriet. Vincic bezeichnete den Vorfall anschließend als "Missverständnis" und "Albtraum", kam aber wieder auf freien Fuß, nachdem er der Polizei glaubhaft versichern konnte, dass er die anderen Gäste nicht einmal kennt. Unterstützt wird er von seinen Assistenten Tomaz Klancnik sowie Andraz Kovacic - und einem Deutschen. Bastian Dankert aus Schwerin sitzt nämlich als VAR im Videoraum und könnte somit ganz schnell in den Fokus der Weltöffentlichkeit geraten. Hoffen wir, dass er nur positiv auf sich aufmerksam macht und das Finale von Kontroversen verschont bleibt.

Slavko Vincic trägt heute die Verantwortung an der Pfeife. © Adam Hunger/AP/dpa

Bastian Dankert ist beim WM-Finale als VAR dabei. © David Inderlied/dpa

19. Juli, 15.25 Uhr: Argentiniens WM-Pfad ins Endspiel

Die Gruppenphase mutierte bei der Albiceleste zum großen Schaulaufen des Lionel Messi, anschließend wurde der Titelverteidiger in der K.o.-Phase allerdings zu gleich vier kräftezehrenden Moralleistungen gezwungen. Seitdem dürften alle argentinischen Kardiologen ausgesorgt haben. Dreierpack gegen Algerien (3:0), Doppelpack gegen Österreich (2:0) und noch ein Tor gegen Jordanien (3:1) - Messi hat in der Vorrunde eindrucksvoll gezeigt, dass man nur so alt ist, wie man sich fühlt. Ein paar graue Härchen sind daraufhin aber sicher dazugekommen. Im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde roch es schon nach einer der größten Überraschungen der WM-Geschichte, doch ein Eigentor in der Verlängerung ließ die Südamerikaner schließlich jubeln (3:2 n.V.). Entspannter wurde es für Argentinien aber nicht, denn als Ägypten im Achtelfinale in der 67. Minute mit 2:0 in Führung ging, sah es dann doch wenigstens nach einer Mittelklasse-Überraschung zu Ungunsten der Albiceleste aus. Wieder steckte man nicht auf, in der Nachspielzeit berappelte sich der am Boden liegende Riese und schubste David erbarmungslos mit dem 3:2-Siegtor um. Auch die Schweiz rang Argentinien im Viertelfinale einen 30-minütigen Nachschlag ab (3:1 n.V.), ehe sich Thomas Tuchels tiefer Block nach dem englischen Führungstreffer im Halbfinale rissiger präsentierte als das britische Königshaus und Messi und Co. zum späten 2:1-Triumph zurückschlagen ließ. Die Quoten mögen gegen den Titelverteidiger sprechen, abschreiben darf man ihn aber erst zehn Minuten nach Abpfiff.

19. Juli, 15 Uhr: Der spanische Weg ins WM-Finale

Die Blöße gab sich die Mannschaft von Coach Luis de la Fuente eigentlich nur im ersten Spiel der Gruppe H. Zum Auftakt reichte es lediglich zu einem torlosen Unentschieden gegen Kap Verde. Da hätte aber auch noch kaum jemand gedacht, dass der Inselstaat zu einer der größten Überraschungen des Turniers werden sollte und später auch den heutigen Gegner Argentinien an den Rand des Ausscheidens bringen würde. Von da an ließ die Furia Roja ihre Muskeln spielen. Saudi-Arabien wurde mit 4:0 zerlegt, gegen Uruguay gab es im letzten Gruppenspiel einen 1:0-Sieg. Das Sechzehntelfinale gegen Österreich wurde anschließend ebenfalls souverän mit 3:0 gewonnen, ehe gegen Portugal (1:0) und Belgien (2:1) die Stunde des Mikel Merino schlug. Der Arsenal-Star bugsierte die Spanier jeweils mit späten Siegtreffern eine Runde weiter. Bemerkenswert: Die Iberer haben im gesamten Turnier bislang nur einen Gegentreffer im Viertelfinale gegen Belgien durch Charles De Ketelaere kassiert. Auch im Halbfinale gegen die bis dato so übermächtig wirkenden Franzosen blieb die Weste weiß, während Kylian Mbappé und Co. jeglicher Spaß am Fußball geraubt wurde. Der 2:0-Erfolg war eine Machtdemonstration des Europameisters, der nicht zuletzt dadurch auch bei den Buchmachern den Favoritenstatus im Endspiel innehat.

Lionel Messi (l.) oder Lamine Yamal – wer krönt sich heute zum Weltmeister? © Bildmontage: Tom Weller/dpa, DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

19. Juli, 14.45 Uhr: Das Finale der Fußball-WM 2026 zwischen Spanien und Argentinien im TAG24-Liveticker