Flutlicht-Panne! Halbzeit in Landespokal-Spiel nach 37 Minuten

Krefeld-Uerdingen - Irres Schauspiel am Mittwochabend in der Grotenburg: Im Landespokal-Spiel zwischen dem KFC Uerdingen (5. Liga) und dem MSV Duisburg ( 3. Liga ) fiel plötzlich das Flutlicht aus, die erste Hälfte konnte nicht regulär zu Ende gespielt werden.

Die Grotenburg von Uerdingen: Hier stellte ein Flutlichtmast (rechts oben) zwischenzeitlich seinen Dienst ein. © IMAGO / Nico Herbertz

In der 37. Minute machte vor 9341 Zuschauern das Flutlicht schlapp - ein Mast war defekt. Dem Vernehmen nach war eine Sicherung ausgefallen.

Ein Techniker machte sich sofort an die Arbeit, doch unter den Umständen konnte kein Spiel unter regulären Wettkampfbedingungen fortgesetzt werden.

Die Konsequenz: Schiedsrichter Davide Zeisberg pfiff die beiden Teams vom Feld. Nach kurzer Beratung an den Bänken ging es vorzeitig in die Kabinen - die erste Halbzeit war nach 37 Minuten beendet!

Die Stadionregie nahm die Dramaturgie mit Humor, spielte "Blinded by the light".

Ganz anders der bestens gefüllte und gelaunte Duisburg-Block, der die Gastgeber mit "Und schon wieder keine Kohle KFC" verhöhnte - Fünftligist KFC Uerdingen musste zu Beginn dieses Jahres die fünfte Insolvenz der Vereinsgeschichte anmelden.



Folge oder Zufall: Mehrere Protagonisten berichteten im Nachgang, dass auch das Mobilfunknetz während des Flutlichtausfalls lahmgelegt worden sei.