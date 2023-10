Frankreich löst das Ticket! Superstar Mbappé schießt "Les Bleus" zur EM 2024 in Deutschland

Drei Spieltage vor Schluss sind "Les Bleus" in Gruppe B damit nicht mehr von Rang eins oder zwei zu verdrängen. Sie führen die Gruppe mit der maximalen Ausbeute von 18 Punkten an.

In der zweiten Hälfte legte er mit einem Traumtor zum 2:0 (58. Minute) nach. Das 2:1 in der 83. Minute durch Quilindschy Hartman sorgte zwar noch einmal für Spannung, doch am Ende blieb es beim sechsten Sieg im sechsten Spiel für die Franzosen.

Er war einem ihm nahestehenden Menschen gewidmet, für den der Star von Paris Saint-Germain kurz vor der Partie extra noch in den Ort Bondy, in dem er aufwuchs, gereist war.

Frankreich hat das Ticket für die Fußball-EM 2024 gelöst. Am Freitagabend setzte sich der Weltmeister von 2018 in Amsterdam mit 2:1 gegen den Gastgeber durch.

Cristiano Ronaldo (38) hatte allen Grund zum Jubeln: er sorgte mit zwei Toren ebenfalls für die EM-Quali seines Landes Portugal. © Luis Vieira/AP/dpa

Jubel herrscht auch in Portugal. Denn auch hier hat ein Super-Star für die Qualifikation für die EM in Deutschland gesorgt: Cristiano Ronaldo (38).

Der Stürmer, der mittlerweile in Saudi-Arabien bei Al-Nassr spielt, traf bei dem 3:2-Heimsieg gegen die Slowakei doppelt. Erst erzielte er per Elfmeter das 2:0 (29. Minute). Nach dem Anschlusstreffer von Hancko legte er in der 72. Minute zum 3:1 nach.

Zwar machte es der Europameister von 2021 dann mit dem Kassieren des 3:2-Anschlusstreffers (Lobotka, 80.) noch einmal spannend, rettet den Sieg aber am Ende über die Zeit.

Auch die Belgier sind definitiv bei der EM in Deutschland dabei. In einem dramatischen Spiel in Österreich, in dem die Gäste schon 3:0 führten, wurde es am Ende beim 3:2 noch einmal eng.

Ein Doppelpack des Ex-Hertha-BSC-Spielers Dodi Lukebakio (12. und 55. Minute) sowie der Treffer von Romelu Lukaku (58.) sorgten für die komfortable Führung. Aber FC-Bayern-Star Konrad Lahmer (72.) und BVB-Spieler Marcel Sabitzer (84., Elfmeter) trafen zum Anschluss.

Der Ausgleich gelang der Alpenrepublik nicht mehr. Deshalb muss das Team weiter auf das Ticket warten, kann es erst definitiv am Montag in Aserbaidschan lösen.

Originalmeldung vom 13. Oktober, 22.45 Uhr, aktualisiert um 22.56 Uhr.