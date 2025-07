Kampfansage vor EM-Viertelfinale gegen DFB-Frauen: Frankreich will "Rache"

Dass der Stachel im Nachbarland tief sitzt, kommt nicht von ungefähr. Das Brutalo-Foul des damaligen DFB-Keepers Toni Schumacher (heute 71) an Équipe-Kicker Patrick Battiston (68) ging in die Geschichte ein: Der Franzose wurde beim harten Zusammenprall mit dem rücksichtslos anfliegenden Torwart bewusstlos, erlitt eine Gehirnerschütterung sowie Wirbelschäden und verlor zwei Zähne.

Auf die französische Offensive um Delphine Cascarino (28, r.) und Marie Katoto (26) muss die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Samstag ganz besonders aufpassen. © Sebastian Gollnow/dpa

Im Fokus wird am Samstag auch Frankreichs Star-Stürmerin Delphine Cascarino (28) stehen, die im Vorfeld ebenfalls von Vergeltung sprach. Allerdings liegen ihre Beweggründe in der jüngeren Vergangenheit.

"Sie sind eine große Mannschaft, eine große Nation", freute sich die Flügelflitzerin im Interview mit der Sportschau auf das Duell gegen die DFB-Elf, aber stellte klar: "Bei der letzten EM haben sie uns geschlagen und ausgeschaltet. Das haben wir nicht vergessen."

Im Moment sind die Französinnen jedoch in Top-Form, weisen eine überragende Bilanz mit neun Siegen in neun Partien in diesem Jahr auf und sind vor allem in der Offensive gespickt mit brandgefährlichen Spielerinnen wie Sandy Baltimore (25) und Mittelstürmerin Marie Katoto (26) neben der pfeilschnellen Cascarino.

Trotzdem schiebt ihr Trainer der DFB-Auswahl die Favoritenrolle zu: "Deutschland ist eine großartige Fußballnation", erklärte der Coach. "Um Favorit zu sein, muss man einen Titel gewonnen haben. Deutschland hat die EM achtmal gewonnen und ist daher der Favorit."