EM-Viertelfinale live: Hier läuft der Deutschland-Kracher gegen Frankreich heute im TV!

Basel (Schweiz) - Es wird ernst, Showdown im "Joggeli": Die deutschen Fußballerinnen spielen bei der Frauen-Europameisterschaft am heutigen Samstagabend (21 Uhr) um den Einzug ins Halbfinale.

Die "Les Bleus" gilt es im mit rund 34.000 Zuschauern fassenden Baseler St. Jakob-Park zu schlagen, will man dem neunten Titelgewinn weiter näherkommen.

In der ersten K.-o.-Runde wartet das noch trophäenlose, aber famos aufspielende Frankreich auf die DFB -Auswahl von Chefcoach Christian Wück (52).

Die einzige Niederlage liegt ganze drei Jahre zurück. Im April 2022 hatten die deutschen Fußballerinen das WM-Quali-Spiel in Serbien hauchdünn mit 2:3 verloren.

Die Mannschaft von Chefcoach Laurent Bonadei (55) setzte dabei schon zum Auftakt ein dickes Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz, zwang Titelverteidiger England mit 2:1 in die Knie. Es folgte ein haushoher 4:1-Erfolg im Duell mit Wales sowie eine Sieben-Tore-Party (5:2-Sieg) gegen überforderte Niederländerinnen.

Kommen wir nun zu den französischen Fußballerinnen, die sich mit gut geöltem Offensiv-Motor und durchgedrücktem Gaspedal auf den Weg in Richtung Basel gemacht haben.

Weit über drei Stunden bleiben uns bis zum Anpfiff der heutigen Kracher-Partie. Genügend Zeit also, uns mal in aller Ruhe den Turnierverlauf der beiden Nationalteams anzuschauen. Anfangen wollen wir dabei mit Deutschland.

Die DFB-Frauen starteten mit einem mühevollen 2:0-Auftaktsieg über Polen in die EM, der jedoch durch die verletzungsbedingte Auswechslung von Kapitänin Giulia Gwinn (26) überschattet wurde.

Trotz eines erneuten Stotterstarts im darauffolgenden Duell mit Dänemark schien das "Gwinn-Drama" dennoch halbwegs verdaut. Und so setzte sich das Team von Bundestrainer von Chritian Wück (52) am Ende knapp mit 2:1 durch. Zum Abschluss der Gruppenphase setzte es allerdings eine böse 1:4-Schlappe gegen Schweden, der Gruppensieg in der Vorrunde war damit futsch.