Frauen-EM im Liveticker: Alles, was Ihr zum Auftakt wissen müsst!

Fußball-Europameisterschaft der Frauen im Liveticker: Alles Wissenswerte zum Turnier in der Schweiz.

Bern (Schweiz) - Es isch Ziit, das Fußball-Highlight des Sommers steht bevor: Am morgigen Mittwoch startet die Frauen-Europameisterschaft in der Schweiz.

Mannschaften aus 16 Nationen spielen dann bis zum 27. Juli in insgesamt 31 Begegnungen um den Titel. Weltmeister Spanien und Titelverteidiger England dominieren das Favoritenfeld des bevorstehenden Turniers. Aber auch Deutschland wird im Land der Eidgenossen als Anwärter auf die EM-Krone gehandelt. Das erste Spiel für die DFB-Auswahl steht gegen Polen am kommenden Freitag (21 Uhr) in St. Gallen an. Weitere Vorrundengegner in der Gruppe C sind Dänemark (8. Juli, Basel) und Schweden (12. Juli, Zürich). TAG24 ist selbstverständlich mit dabei, berichtet umfassend über die EM und hält Euch mit neuesten Informationen stets auf dem Laufenden.

1. Juli, 9.39 Uhr: Wer spielt in welcher Gruppe?

Der Modus für das bevorstehende EM-Turnier ist klar, klassisch und übersichtlich geht es zu. Die 16 teilnehmenden Nationen bilden vier Gruppen à vier Teams, die besten zwei jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Es folgen Halbfinale und das Endspiel am 27. Juli in Basel, aber kein Spiel um Platz drei. Alle vier Gruppen im Überblick: A: Finnland, Island, Norwegen, Schweiz B: Belgien, Italien, Portugal, Spanien C: Dänemark, Deutschland, Polen, Schweden D: England, Frankreich, Niederlande, Wales

Der EM-Ball in der Schweiz rollt von Mittwoch an. © Anthony Anex/KEYSTONE/dpa

1. Juli, 9.08 Uhr: Wo sind die Spiele im TV zu sehen?

Den Fußballfans wird bei der Frauen-Europameisterschaft im Fernsehen ein Rundum-sorglos-Paket geboten. Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen nämlich alle 31 Partien live, die meisten in ihren Hauptprogrammen. Parallele Partien zum Ende der Gruppenphase laufen im Internet in den Mediatheken sowie den Portalen "sportschau.de" und "zdf.de". Die ARD beginnt am 2. Juli (18 Uhr) mit der Begegnung Island gegen Finnland und zeigt auch die ersten Spiele der deutschen Mannschaft: am 4. Juli (21 Uhr) gegen die erstmals qualifizierten Polinnen und am 8. Juli um 18 Uhr gegen Dänemark. Das ZDF überträgt das dritte DFB-Spiel am 12. Juli (21 Uhr) gegen Schweden.

Erstmals übertragen ARD und ZDF die Spiele der Fußball-EM der Frauen komplett. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

1. Juli, 8.53 Uhr: Spanien-Star Bonmatí im EM-Quartier eingetroffen

Nur einen Tag nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus ist Starspielerin Aitana Bonmatí (27) im EM-Quartier von Fußball-Weltmeister Spanien eingetroffen. "Aitana Bonmatí kehrt in der Schweiz zum Team zurück", teilte der spanische Fußballverband RFEF am Montagabend mit. Die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona sei "kurz nach 22 Uhr" am Hotel in Lausanne angekommen. Die 27-Jährige war mehrere Tage wegen einer viralen Meningitis behandelt worden. Prognosen zu möglichen Einsätzen der zweimaligen Weltfußballerin beim Turnier machte der Verband nicht. Bonmatí hatte am Freitag das letzte Vorbereitungsspiel gegen Japan in Leganés (3:1) verpasst. Bei der Europameisterschaft geht es für die Spanierinnen am Donnerstag zum Auftakt gegen Portugal (21 Uhr). Weitere Gegner in der Gruppe B sind Belgien und Italien.

Weltfußballerin Aitana Bonmatí (27, Mitte) steht Spanien nach ihrer Meningitis-Erkrankung wohl zur Verfügung. © Foto von SEBASTIEN BOZON / AFP

1. Juli, 8.30 Uhr: UEFA Women's Euro 2025 im großen TAG24-Liveticker