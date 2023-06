DFB gönnt nicht! Frauen-Nationalteam erhält keinen Bonus bei WM-Sieg

Dieses Geld könnte der DFB auch an die Frauen verteilen - will er aber nicht.

Bisher wurden die Zahlungen an die nationalen Fußballverbände überwiesen, die dann selbst entscheiden konnten, was sie damit machen.

Wie Bild berichtet, zahlt die FIFA bei der am 20. Juli startenden WM erstmals direkt an die Spielerinnen Prämien.

Die FIFA erhöhte bei den letzten Turnieren der Frauen die Prämien stets drastisch. © Mike Egerton/Press Association/dpa

Würde der DFB diese Prämie auch verteilen, kämen die DFB-Frauen in etwa auf die Prämie der Männer, welche ihnen für einen WM-Sieg in Katar versprochen wurde, was ja bekanntlich in die Hose ging.

400.000 Euro hätte jeder Spieler vom DFB erhalten!

Der DFB hätte von der FIFA allerdings 42 Millionen Dollar (38 Millionen Euro) erhalten.

Der Bild zufolge begründet der DFB das Einbehalten der FIFA-Prämien der Frauen damit, dass man das Geld lieber direkt in die Infrastruktur des Frauen-Fußballs investieren wolle, wenn die Spielerinnen über die direkten FIFA-Prämien bereits so gut wie nie zuvor versorgt seien.