Fans durchbrechen Barrikaden! Irre Szenen bei Halbfinal-Aus der Matildas

In Melbourne durchbrachen Fans die Absperrung der Polizei, um auf das überfüllte Fan-Fest zu gelangen.

Von Alexander Angierski

Melbourne (Australien) - Der Hype um die Matildas war extrem. So extrem, dass selbst die Polizei machtlos war. Zwar verloren die australischen Frauen am Mittwoch im WM-Halbfinale gegen England, aber die Begeisterung wird so schnell nicht abebben. Denn es gibt noch ein Spiel zu spielen.

Australische Fans ließen sich nicht von polizeilichen Absperrungen abhalten, das Fan-Fest in Melbourne zu besuchen. © Screenshot/X/MatildaBoseley So wie in jeder großen australischen Stadt wurde auch in Melbourne auf dem Federation Square das Halbfinale gegen England aus Sydney öffentlich übertragen.

Genauso wie beim deutschen Sommermärchen 2006 genossen die Australier ihr eigenes, wobei es in Australien gerade Winter ist. Der Platz in Melbourne war schnell überfüllt, weshalb die australische Polizei den Platz bereits eine Stunde vor dem Anpfiff absperren musste. Frauen-Fußball-WM 2023 Dieses Liebesdreieck trifft im WM-Halbfinale aufeinander! Hunderte Anhänger der Matildas standen nun wie bestellt und nicht abgeholt davor und kamen nicht rein! Doch die Fans "halfen" sich selbst. Da von hinten auch immer mehr Fans nach vorne drängten, durchbrachen sie schlussendlich die polizeiliche Barrikade und stürmten das Fan-Fest. Auf X (ehemals Twitter) wurde eine Szene von dem Vorfall geteilt.

Sam Kerr gegen England für einen sensationellen Treffer

Auf dem rappelvollen Fan-Fest eskalierte die Stimmung kurzzeitig, als die Australierin Sam Kerr (29) in der 63. Minute mit dem vielleicht schönsten Tor des Turniers zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich traf. Auf X wurde der Treffer zigfach geteilt.

Alessia Russo sorgte für die Entscheidung