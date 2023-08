"Sie haben die Macht": Der FIFA-Patriarch erklärt den Frauen, was sie tun sollten

Wörtlich sagte er: "Ich sage allen Frauen, dass sie die Macht haben, sich zu verändern. Wählt die richtigen Schlachten! Wählt die richtigen Kämpfe. Ihr habt die Macht, euch zu verändern. Ihr habt die Macht, uns Männer davon zu überzeugen, was wir tun müssen und was nicht."

Die Europameisterinnen aus England gehen als Favorit in das Finale am Sonntag gegen Spanien in Sydney (Australien). (Archivbild) © FRANCK FIFE / AFP

Aber der FIFA-Chef glaubt offenbar daran. "Tut es. Tut es einfach. Bei den Männern, bei der FIFA, findet ihr offene Türen. Drückt einfach die Türen. Sie sind offen. Und tut es auch auf nationaler Ebene, in jedem Land, auf kontinentaler Ebene, in jeder Konföderation. Macht einfach weiter Druck, behaltet den Schwung bei, träumt weiter und lasst uns wirklich eine völlige Gleichberechtigung anstreben."

Weiterhin gratulierte der Italiener sich in der Rede selbst dafür, dass er die Startplätze der Frauen-WM auf 32 ausgeweitet hat. Es war der richtige Zeitpunkt, und die "FIFA hatte recht. Wie so oft in den letzten Jahren hatte die FIFA wieder einmal recht", so die bescheidene Aussage des Verbands-Chefs.

Die Frauen-WM in Australien und England, die am kommenden Sonntag mit dem Finale zwischen England und Spanien ihren Höhepunkt findet, war die bisher größte.