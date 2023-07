Kleine Farbkleckse, große Wirkung: Kapitänin trickst FIFA aus und wird gefeiert!

Neuseeland-Kapitänin Ali Riley (35) umging das Verbot der FIFA mit ihren Fingernägeln. © Saeed KHAN / AFP

Den Tränen nahe stolzierte die Linksverteidigerin des Angel City FC zum Interview, schlug die Hände über dem Kopf zusammen und präsentierte der Welt damit auch ihren Einfallsreichtum.

Wie schon bei der Männer-Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat die FIFA den Spielführerinnen das Tragen der Regenbogenbinde beim derzeit laufenden Turnier untersagt.

Offiziell stützt sich der Weltverband in seiner Begründung auf die Neutralität des Sports, bei dem politische Symbole auf dem Rasen nichts zu suchen hätten.

Paradoxerweise hat die FIFA den Kapitäninnen dann doch acht Binden mit ausgewählten politischen Botschaften wie "Unite for Inclusion" ("Gemeinsam für Inklusion") oder "Unite for Peace" ("Gemeinsam für Frieden") zur Verfügung gestellt. Die DFB-Auswahl um Chefin Alexandra Popp (32) hat sich für "Unite for Ending Violence against Women" ("Gemeinsam für ein Ende der Gewalt gegen Frauen") entschieden.

Wer eine unterstützende Nachricht für die queere Community in der Auswahl sucht, wird jedoch enttäuscht. Allerdings hat der Weltverband wohl nicht mit der Kreativität von Neuseeland-Dauerbrennerin Riley gerechnet.