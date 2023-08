Zitat der betroffenen Weltmeisterin nur ausgedacht? Neue Wende im Kuss-Eklat!

Pedro Sánchez (51, v.r.) beim Empfang der spanischen Weltmeisterinnen im Moncloa-Palast in Madrid. © PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Die Mexiko-Legionäre vom CF Pachuca lehne einen öffentlichen Kommentar derweil ab. Direkt nach dem aufgezwungenen Kuss hatte sie dem TV-Sender "La 1" gesagt: "Das hat mir nicht gefallen, aber was soll ich machen?"

Rubiales spielte den Zwischenfall in der Folge herunter und fand dabei auch harsche Worte für seine Kritiker. Doch inzwischen meldete sich sogar der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez (51) zu Wort und maßregelte den 45-jährigen Ex-Profi.

"Was wir gesehen haben, ist eine inakzeptable Geste", so der Politiker am Dienstag beim Empfang der Weltmeisterinnen in Madrid.

Vizepräsidenten Yolanda Díaz (52) erklärte außerdem, dass sie "keine Ausreden gelten lassen" wolle und forderte einen Rücktritt des Verbandschefs.

Laut Relevo soll Rubiales sein Knutsch-Opfer derweil um ein wohlwollendes Statement gebeten haben, da seine Karriere und sein Familienleben auf dem Spiel ständen. Dennoch lehnte Hermoso demnach ab.