27.04.2026 13:34 Nationalspielerin macht nach Fehlgeburt "Hölle" durch: Teamärzte retteten ihr das Leben

Dei englische Nationalspielerin Missy Bo Kearns hat wenige Wochen nach ihrer Fehlgeburt über die "Hölle" gesprochen, die sie danach durchmachen musste.

Von Aliena Rein

Birmingham (England) - Ende März machte Englands Nationalspielerin Missy Bo Kearns (25) öffentlich, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte - nur wenige Wochen, nachdem die Mittelfeldspielerin ihre Schwangerschaft mit ihrem Partner Liam Walsh (28) vom englischen Drittligisten Luton Town bekannt gegeben hatte. Jetzt spricht die 25-Jährige erstmals über die "Hölle", die sie in den vergangenen Wochen durchgemacht hat.

Englands Nationalspielerin Missy Bo Kearns (25) erlitt vor wenigen Wochen eine Fehlgeburt. © IMAGO / Shutterstock Sie habe auf dem Trainingsgelände ihres Klubs Aston Villa vorbeigeschaut, als sie plötzlich zu zittern begonnen habe, erzählte Kearns bei ITV News. "Das war einer der größten Schocks meines Lebens. Ich dachte, es wäre einfach nur ein Schwangerschaftssymptom, und dann kam die Ärztin herein und maß meine Temperatur", sagte die Mittelfeldspielerin: "Ich hatte 42 Grad Fieber, aber ich zitterte." Mannschaftsärztin Jodie Blackadder-Weinstein habe ihr sofort gesagt, sie solle ihren Partner anrufen, und habe die beiden ins Krankenhaus geschickt: "Wir fuhren hin, und dort erfuhren wir sofort, dass wir das Baby verloren hatten und dass ich eine Sepsis hatte." Frauenfußball Fußball-Star teilt niederschmetternde Diagnose: "Mir ist das Herz gebrochen" Wie schwierig die Zeit für sie wirklich war, wurde ihr erst in den darauffolgenden Wochen klar: "Wir mussten so etwa drei, vier Tage lang die Hölle im Krankenhaus durchmachen, wir beide, dort oben in Birmingham. Ich glaube, uns war gar nicht bewusst, was wir alles durchgemacht haben, bis jetzt, wo man erst einmal Abstand gewonnen hat."

Missy Bo Kearns möchte nach ihrer Fehlgeburt eine Botschaft verbreiten