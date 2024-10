Schon vor Anpfiff flossen Tränen: So emotional lief der Abschied von DFB-Star Popp

Duisburg - Eine Viertelstunde lang durfte sie mit ihren Teamkolleginnen, die teilweise Freundinnen geworden sind, herumwirbeln, dann endete ihre ganz große Karriere für Deutschland. Unter Tränen hat sich DFB -Kapitänin Alexandra Popp (33) in ihrem 145. Länderspiel von der Nationalmannschaft verabschiedet.

Alexandra Popp (33) hat sich am Montag von der DFB-Auswahl verabschiedet. © Ina FASSBENDER/AFP

Bei der Partie in Duisburg gegen Australien (1:2) führte sie in Absprache mit dem neuen Bundestrainer Christian Wück (51) noch einmal ihre Elf aufs Feld, bevor sie das Auswahl-Trikot nun an den Nagel hängt.

"Ich bin komplett im Reinen, es war jetzt einfach die richtige Entscheidung und der richtige Moment", erklärte Popp nach dem Spiel in der Mixed Zone.

Ihr Körper sei eine tickende Zeitbombe, hatte sie bei der Ankündigung ihres Rücktritts gesagt. Zwar spielt Popp noch weiter beim VfL Wolfsburg, doch mehr als die Vereinsbelastung lässt die Physis einfach nicht mehr zu.

Vor ihrer Auswechslung übergab sie die Binde an Giulia Gwinn (25), flüsterte ihr ins Ohr: "Viel Spaß mit dem Haufen", wie die Athletin des FC Bayern München nach der Partie lachend verriet.

"Ich kann jetzt nicht leugnen, dass es Spaß gemacht hat, weil wir doch gut am Drücker waren", sagte Popp nach der Partie. Deutschland war durch Selina Cerci (24) in der fünften Minute mit 1:0 in Führung gegangen.