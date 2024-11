Sie gaben den Befehl zum Betrug! Skandal-Trainerinnen von Verband gefeuert

Kanadas ehemalige Nationaltrainerin Bev Priestman (38, r.) und ihre Assistenztrainerin Jasmin Mander (29, 3.v.r.) wurden vom Verband gefeuert. © IMAGO/Agencia-MexSport

Am Dienstag wurden in Toronto die Untersuchungsergebnisse des Vorfalls bei den Olympischen Sommerspielen in Paris präsentiert. Demnach gaben die beiden Coaches das Filmen des Trainings der Neuseeländerinnen mittels einer Drohne sogar in Auftrag.

Die beiden hätten den Drohnenüberflug "angeordnet, genehmigt und geduldet", heißt es in dem Bericht der Anwältin Sonia Regenbogen.

Zunächst hatten die beiden behauptet, nichts davon gewusst zu haben, dass Videoanalyst Joey Lombardi (43) vor dem Eröffnungsspiel des Teams gegen Neuseeland zweimal die Drohne über das Trainingsgelände der Gegnerinnen fliegen ließ.

Die französische Polizei erwischte ihn dabei, er bekam sogar eine achtmonatige Haftstrafe auf Bewährung. Die beiden Frauen wurden vom Verband suspendiert und durch die FIFA im Nachgang für ein ganzes Jahr gesperrt.