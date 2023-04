"Vereine nehmen es persönlich" - Nationalspielerin spricht über Mutterschaft im Fußball

Sie persönlich sei sehr gut von ihrem Klub unterstützt worden, doch dies sei freiwillig geschehen: "Ich habe das Glück, dass hier gute Menschen an den entscheidenden Positionen sitzen."

"Spielerinnen mussten sich bislang eigentlich immer zwischen Kinderkriegen oder Fußball entscheiden", sagt Melanie Leupolz in der deutschen Ausgabe von Sports Illustrated .

Melanie Leupolz (29, M.) spielte bei ihrem Nationalmannschafts-Comeback wegen eines Nasenbeinbruchs mit Gesichtsmaske. © Daniel Karmann/dpa

Dennoch sehe Leupolz, dass viele Spielerinnen nicht in dieser Lage seien: "Ich glaube, dass es viele Vereine noch ziemlich persönlich nehmen, wenn eine Spielerin sich für ein Kind entscheidet und mit dem Fußball für ein paar Monate pausiert."

Prominentes Beispiel: Die isländische Rekordnationalspielerin Sara Gunnarsdóttir (32), die in ihrer Zeit bei Olympique Lyon schwanger wurde und deshalb kein Gehalt mehr bekam.

Leupolz selbst strebt dank der Unterstützung ihres Klubs an, ihre Karriere sowohl beim FC Chelsea als auch bei der Nationalmannschaft fortzusetzen, ihr Vertrag in London wurde noch während der Babypause verlängert. Dabei versucht sie, Mutterschaft und Profifußball so gut wie möglich zu verbinden.

Bereits zum Länderspiel gegen Brasilien hatte Melanie Leupolz ihr Kind mitgebracht, eine mögliche WM-Teilnahme ohne ihr Kind kommt für sie nicht infrage. Im Rahmen des Brasilien-Spiels sagte sie bei Sky: "Wenn wir reisen, werden wir auch zusammen reisen, dann kommt er mit."