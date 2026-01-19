Einbruch bei DFB-Star: Schmuck im Wert von einer halben Million Euro geklaut

Mailand (Italien) - Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug (32) ist rund zwei Wochen nach seinem Wechsel zur AC Mailand in seiner neuen Heimat bestohlen worden.

Niclas Füllkrug (32) kickt aktuell in Mailand. Diebe räumten sein Hotelzimmer in der Modestadt aus. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Das berichtete die Gazzetta dello Sport am Samstagabend.

Demnach wurde in das Hotelzimmer des Stürmers im Stadtteil Fiera eingebrochen, mehrere Luxusgegenstände wie Uhren und Schmuck im Wert von 500.000 Euro sollen gestohlen worden sein.

Die Tat ereignete sich offenbar in der Nacht auf letzten Donnerstag, als Füllkrug mit seinem Klub auf Auswärtsreise in Como gewesen war.

Die Mailänder Polizei ermittelt.