18-jährige Ehefrau von Ex-Bayern-Star Mané wird in der Schule gefeiert!

Für den Afrika-Cup hat der senegalesische Nationalspieler Sadio Mané (31, r.) seine Flitterwochen aufgeschoben. © JOHN WESSELS / AFP

Am 7. Januar gaben sich der Star-Stürmer des Al-Nassr FC und die angehende Abiturientin in der senegalesischen Hauptstadt Dakar das Jawort.

Anschließend mussten die Flitterwochen jedoch vorerst ausfallen, da der frühere Münchner mit den "Teranga-Löwen" beim Afrika-Cup unterwegs ist. Am Montag (15 Uhr) steht der erste Härtetest in Gruppe C gegen Gambia an.

Und so kam auch die frischgebackene Ehefrau des Profifußballers nur fünf Tage nach der Hochzeit schon wieder ihren Bildungsverpflichtungen nach.

Allerdings scheint ihren Mitschülern die Vermählung mit dem prominenten Nationalhelden nicht verborgen geblieben zu sein. Ein vom lokalen Nachrichtenportal Senenews geteiltes Video soll Aisha am Donnerstagmorgen bei der Ankunft in ihrer Schule im Dakar-Stadtbezirk Mbao zeigen.

Hunderte Menschen hatten sich demnach auf dem Schulgelände versammelt, um der Gattin des Flügelflitzers zuzujubeln. Mit "Frau Sadio Mané"-Sprechchören empfingen sie die Angetraute des CL-Siegers von 2019 dabei zum Unterricht.