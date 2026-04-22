70 Profi-Fußballer in riesigen Prostitutions-Skandal verwickelt: Eine Frau ist sogar schwanger!

Mailand (Italien) - Als am Montag in Mailand bei vier Verdächtigen die Handschellen klickten, begann bei zahlreichen Profifußballern aus der italienischen Serie A und B sowie bei einem Formel-1 -Fahrer und Eishockeyprofis wohl das große Zittern. Denn über 70 Sportler sollen in Italien in einen Prostitutions-Skandal verwickelt sein.

Im Mailänder Edelclub "Just Cavalli" sollen unter anderem die Abende der Promis nach einem Dinner fortgesetzt worden sein. © IMAGO / Independent Photo Agency Int.

Die Staatsanwaltschaft in Mailand unter der Leitung von Bruna Albertini hob eine Agentur (MA.DE. Milano Eventi mit Sitz in der Kleinstadt Cinisello Balsamo) aus, die für rund 1,2 Millionen Euro umfassende Dienste für Profisportler, Unternehmer und Promis aus der Unterhaltungsbranche organisiert haben soll. Dabei wurden für die zahlungskräftigen Kunden Abende organisiert, an denen es nicht nur zum Dinner in luxuriöse Restaurants der Mailänder High-Society ging, sondern danach auch noch in angesagte Clubs, das berichtet unter anderem die Gazzetta dello Sport.

Für diese Abende wurden Frauen organisiert, die die Männer beim Abendessen und Feiern begleiteten. Wünschten die Promis es, so endete die Nacht in einem Hotelzimmer, in dem es dann gegen Bezahlung auch zu Sex zwischen den Kunden und den Frauen kam.

Die Staatsanwaltschaft war dem Luxus-Prostitutionsring schon eine Weile auf der Spur, hörte Gespräche ab, in denen auch die Namen der Klienten genannt wurden. Sie liegen der Staatsanwaltschaft vor, sind in den Dokumenten jedoch geschwärzt. Allerdings wurden die Vereine offengelegt, von denen Spieler die Dienste der Agentur in Anspruch genommen haben. Es handelt sich dabei um Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin, FC Turin, Hellas Verona, US Sassuolo Calcio (alle erste Liga) und den AC Monza (zweite Liga).

Bei den Partys und auch auf den Hotelzimmern soll zudem Lachgas konsumiert worden sein.