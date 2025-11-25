Sohn enthüllt Schock-Diagnose: Trainerlegende leidet an Hirntumor

Norwegen - Beim historischen 4:1-Sieg der Norweger über Italien im Mailänder San-Siro-Stadion saß Trainer-Legende Åge Hareide (72) mit seinem Sohn auf der Tribüne und freute sich über den wahnsinnigen Erfolg. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: Der Coach ist schwer krank, er leidet an einem Hirntumor.

Åge Hareide (72) leidet an einem Hirntumor, wie sein Sohn Bendik jetzt öffentlich machte. © Sergei GAPON / AFP

Das hat sein Sohn Bendik (46) gegenüber dem norwegischen Sender NRK enthüllt. Im Sommer habe sein Vater die Diagnose erhalten, die gesamte Familie sei geschockt gewesen.

Damals nahm Åge Hareide noch an einem Legendenspiel teil, "alles war wirklich wie immer, er hatte viel Spaß, die Stimmung war gut", berichtet sein Sohn.

Doch schon bald fiel der Familie auf, dass mit dem Trainer, der in seiner Karriere die Vereine Brondby IF, Rosenborg Trondheim, Viking Stavanger sowie Malmö FF betreute, etwas nicht stimmte. Er konnte sich sprachlich nicht mehr so ausdrücken wie gewohnt, die Worte fielen ihm nicht leicht.

"Dann ging alles sehr schnell, und wir waren im St. Olav's Krankenhaus, wo man uns mitteilte, dass es sich höchstwahrscheinlich um Krebs handele", erklärt Bendik.