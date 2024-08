Trainer lässt DFB-Star Kai Havertz und seine Kollegen beklauen!

Hansi Flicks Graugänse blieben dem deutschen EM-Teilnehmer auf Vereinsebene zwar bislang erspart, doch wie The Athletic berichtet, heuerte Mikel Arteta (42) kürzlich bei einem Teamabend mit seinen Schützlingen im Rahmen der Vorbereitung einen professionellen Langfinger an, der die Wertsachen der Profis stibitzen sollte.

Beim Test gegen seinen Ex-Klub aus Leverkusen steuerte Kai Havertz (25, r.) einen Treffer bei. © GLYN KIRK / AFP

Bereits vor rund zwei Jahren bewies der Iberer in der Doku-Serie "All or Nothing" eine Vorliebe für Glühbirnen oder gezeichnete Gehirne und Herzen, die Flicks Graugänsen in kaum etwas nachstand.

Außerdem spielte er schon Fangesänge im Training vor einem Spiel gegen den FC Liverpool ab, um die Atmosphäre im Anfield zu simulieren.

In der vergangenen Saison sollte dann ein kleiner Olivenbaum bei einem Teammeeting symbolisch für die nötige Fürsorge bei einem Projekt stehen, ehe er der Mannschaft aus Nordlondon auch noch einen Labrador mit dem Namen "Win" zur moralischen Unterstützung besorgte.

Zu fruchten scheinen die Maßnahmen allerdings. Im Titel-Endspurt der abgelaufenen Spielzeit zogen die Gunners nur knapp den Kürzeren und wurden Vizemeister hinter Manchester City. Diese Saison soll endlich die erste Liga-Trophäe seit über 20 Jahren her.

In Form ist die Arteta-Truppe dafür bereits, am Mittwoch überrollte sie den Deutschen Meister Bayer Leverkusen mit 4:1.