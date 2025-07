Ungereimtheiten um Unfall von Diogo Jota (†28): Augenzeugen widersprechen Polizei

Alles in Kürze

Liverpool-Profi Diogo Jota (†28) verunglückte nur elf Tage nach seiner Hochzeit. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

In den frühen Morgenstunden des 3. Juli kam der Lamborghini, mit dem die beiden Brüder von Porto aus in Richtung Santander unterwegs waren, auf der A-52 kurz hinter der portugiesisch-spanischen Grenze von der Straße ab und geriet in Brand. Jota und Silva hatten keine Überlebenschance.

Erste Ermittlungsergebnisse der Guardia Civil ergaben, dass Jota den Leihwagen wohl mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert habe - dem widersprachen jetzt aber mehrere Beobachter.

Der Lkw-Fahrer José Azevedo, der von sich behauptet, das Video von der brennenden Unfallstelle gemacht zu haben, und das mit seinem Namen im Fahrtenschreiber nachweisen will, meldete sich in einer Videobotschaft auf Social Media zu Wort und wehrte sich gegen den Vorwurf, den Brüdern nicht geholfen zu haben.

"Ich habe gefilmt, angehalten und versucht zu helfen, aber leider konnte ich nichts tun", erklärte Azevedo. Vor allem aber bestritt er die Darstellung der Polizei zum Unfallhergang.

"Die Familie hat mein Wort, dass sie nicht zu schnell gefahren sind", beteuerte der Fernfahrer.