Unfalltod von Diogo Jota (†28): Nun steht fest, wer am Steuer des Lamborghini saß

Der Lamborghini des portugiesischen Nationalspielers war vergangenen Donnerstag auf einer Autobahn in der nordwestspanischen Provinz Zamora von der Fahrbahn abgekommen und in Flammen aufgegangen.

Jota war mit dem Auto in Richtung England unterwegs, weil Ärzte ihm nach einem operativen Eingriff an der Lunge vom Fliegen abgeraten hatten. Vergangenen Samstag wurden die beiden Brüder in ihrem Heimatort Gondomar in der Nähe von Porto beigesetzt.

Vor seiner Hochzeit hatte Jota den Meistertitel der englischen Premier League mit dem FC Liverpool gewonnen. Mit der Nationalmannschaft Portugals gewann Jota im Juni die UEFA Nations League.