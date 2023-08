Aus der Traum! Färöer-Sensationsteam muss die Segel streichen

Molde (Norwegen) - Es wäre zu schön gewesen! Über mehrere Wochen machte sich der kleine Färöer-Klub KÍ Klaksvík aus dem 5000-Einwohner-Fischerdorf berechtigte Hoffnungen, sich für die Champions-League -Gruppenphase zu qualifizieren. Diese Träume wurden am Dienstagabend beendet.

Ausgeträumt: Für den KÍ Klaksvík ist seit Dienstagabend die Reise Richtung Champions-League beendet. © SVEIN OVE EKORNESVÅG / NTB / AFP

Erst musste der amtierende ungarische Meister Ferencváros Budapest dran glauben. Dann der schwedische Champion BK Häcken. Und lange sah es auch so aus, als würde der norwegische Titelträger Molde FK das nächste Opfer der Färinger werden.

Denn Klaksvík hatte sensationell das Hinspiel der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation gegen die favorisierten Norweger mit 2:1 für sich entschieden.

Und auch im Rückspiel am Dienstagabend war lange alles offen. Molde ging früh mit 1:0 in Führung, was insgesamt ein 2:2 bedeutete und somit die Verlängerung brachte.

In der bewies der norwegische Meister vor heimischen Publikum mehr Steher-Qualitäten und markierte kurz vor Schluss das Sieg-bringende 2:0, die sympathischen Färinger kamen nicht mehr zurück.