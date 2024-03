"Ausgebrannt und leer": Ex-BVB-Star schmeißt als Trainer das Handtuch

Alex Frei (44) braucht eine Pause vom Fußballgeschäft. Der Ex-BVB-Profi hört als Trainer des FC Aarau auf. © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Der Schweizer, der den Klub in seiner Heimat erst seit Sommer 2023 betreute, führt ernste Gründe an, wieso er nicht mehr an der Seitenlinie stehen möchte. "In den letzten Wochen und Monaten wurde mir bewusst, dass ich nicht mehr die Kraft und Energie habe, meiner Leidenschaft als Trainer vollumfänglich nachzukommen", sagt er auf der Homepage des Vereins.

Er benötigt dringend eine Auszeit, will vom Fußall erst einmal Abstand nehmen, um neue Kraft schöpfen zu können. "Mir werden immer die tollen Momente mit unserem Team in Erinnerung bleiben", blickt er zurück.

2006 kam der ehemalige Schweizer Nationalspieler von Stade Rennes zu Borussia Dortmund. Er schnürte insgesamt 83-mal seine Schuhe für die Schwarz-Gelben, schoss 37 Tore und lieferte 20 Vorlagen.

Seine Erfolgsliste ist schier unendlich, dreimal wurde er Fußballer des Jahres in seinem Heimatland, dreimal Torschützenkönig, viermal Schweizer Meister mit dem FC Basel.