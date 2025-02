Autounfall auf Pokal-Heimweg: Fußballprofi teilt erschreckende Bilder

Wrexham (Wales) - Da hatte Elliot Lee (30) wohl seinen Schutzengel mit an Bord! Vor wenigen Tagen war der Stürmer des AFC Wrexham , dem Klub der beiden Hollywood-Stars Ryan Reynolds (48) und Rob McElhenney (47), in einen Autounfall verwickelt. Nun hat der Offensivmann erschreckende Bilder geteilt.

Wrexham erklärte daraufhin in einem Statement, dass beide Fahrer ins Krankenhaus gebracht werden mussten, Lee allerdings keine schweren Verletzungen erlitten habe.

Der Mittelfeldspieler des Insel-Drittligisten war auf dem Heimweg vom 1:0-Sieg gegen die Bolton Wanderers im EFL-Trophy-Viertelfinale an einem Zusammenprall mit einem weiteren Auto beteiligt.

Dazu teilte er vier Fotos seines völlig zerstörten Range Rover am Straßenrand. Die Front des Wagens wurde bei dem Crash offenbar in alle Einzelteile zerlegt, auch die Fahrerseite hat augenscheinlich noch einiges abbekommen.

"Vergangenen Dienstagabend habe ich herausgefunden, wie zerbrechlich das Leben ist und dass es sich in einem Moment ohne eigene Schuld drastisch ändern kann", schrieb der Top-Scorer der Waliser auf Instagram .

Elliot Lee wechselte im Sommer 2022 von Luton Town zum AFC Wrexham, wo er zu den absoluten Leistungsträgern gehört. © Ethan Cairns/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Mitarbeiter des Vereins hätten sich sofort mit Lee in Verbindung gesetzt und die Nacht mit ihm und seiner Freundin in der Klinik verbracht, zudem habe der 30-Jährige zahlreiche Genesungswünsche erhalten.

"Es war überwältigend zu sehen, wie sehr sich die Menschen um mich sorgen und wie viel Liebe und Unterstützung ich von meiner Familie und meinen Freunden erhalten habe", schrieb der gebürtige Nordengländer.

"Ich danke dem Rettungsdienst für all die Hilfe und ich bedanke mich für all die freundlichen Nachrichten, die ich bekommen habe. Das bedeutet mir sehr viel", fügte Lee an. "Es war eine harte Woche, aber ich hatte sehr viel Glück und bin sehr dankbar."

Sein Trainer Phil Parkinson (57) erklärte unter der Woche auf einer Pressekonferenz, dass man dem Leistungsträger die nötige Zeit geben werde. Anschließend soll Lee im Aufstiegsrennen wieder mithelfen, denn mit sieben Toren und drei Assists ist er der Top-Scorer der "Red Dragons", die aktuell den Durchmarsch in die Championship anpeilen.