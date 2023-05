Awoniyi trifft, Arsenal patzt - Manchester City ist englischer Couch-Meister!

Real Madrid weggefegt , das Finale der Champions-League erreicht - und die erfolgreiche Titelverteidigung in der Premier League gibt es gleich obendrauf: Manchester City ist am Ende einer perfekten Woche zum neunten Mal insgesamt und zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren englischer Fußballmeister geworden. Und das sogar, ohne selbst eingreifen zu müssen.

Und zum ersten Vorbereitungsmatch auf die zwei großen Spiele, die City für weitere Titel in dieser Saison tatsächlich noch gewinnen muss: das FA-Cup-Finale am 3. Juni in Wembley gegen den Stadtrivalen Manchester United und das Endspiel der europäischen Königsklasse eine Woche später in Istanbul gegen Inter Mailand.