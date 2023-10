Brasilien-Fans haben die Nase voll: Popcorn-Attacke auf Neymar!

Cuiabá (Brasilien) - Nach zwei Siegen zum Auftakt kam Brasiliens Nationalmannschaft in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der WM-Qualifikation nicht über ein 1:1 hinaus. Den Schuldigen für die Enttäuschung haben viele Anhänger auch gleich ausgemacht: Neymar (31), der nach dem Spiel zum Opfer einer kuriosen Fan-Attacke wurde!

Der frischgebackene Zweifach-Papa war von der Popcorn-Attacke alles andere als begeistert, schrie den Werfer zornig an, bevor er von seinen Mannschaftskameraden in die Kabine gezogen wurde.

Ein Fan ging sogar einen Schritt weiter: Als das Team in Richtung Katakomben marschierte, bewarf er den Superstar mit einer Packung Popcorn!

Pfiffe gellten durch die Arena Pantanal, eines der WM-Stadien von 2014 - besonders gegen Neymar gerichtet. Auch wenn er die Vorlage zum 1:0 beisteuerte, brachte er die Fans mit viel Gemecker und seinen üblichen Mätzchen (man erinnere sich an Neymars berühmten Roll-Auftritt bei der WM 2018) auf die Palme.

Neymar (31) war nach der Popcorn-Attacke mehr als angefressen. © NELSON ALMEIDA / AFP

Doch was hat es mit dem Popcorn-Wurf auf sich?

In Brasilien werden Fußballer, die weniger können, als sie vorgeben, "Pipoqueiro" genannt, also "Popcorn-Macher". Bei ihnen knallt es wie beim Popcorn-Machen, es steckt jedoch wenig dahinter.

Genau das wollte der Fan wohl ausdrücken, doch anstatt Neymar "Pipoquerio" als Schmähruf entgegenzuwerfen, warf er eben direkt das Popcorn selbst.

Es ist nicht das erste Mal, dass im brasilianischen Fußball jemand dieses geflügelte Wort etwas zu wörtlich nimmt - erst im Juli bewarfen Anhänger des Santa Cruz FC das Vereinsgelände ihres Klubs mit massenweise Popcorn, nachdem der Verein in wenigen Jahren von der ersten in die vierte Liga durchgereicht worden war.

Dennoch hatte Neymar kein Verständnis für den Popcorn-Werfer: "Ein Mann, der so etwas tut, ist kein gebildeter Mann, er wird nicht in der Lage sein, seine Kinder bestmöglich zu erziehen. Wenn er sich so sehr beschwert, dann hätte er es besser machen sollen. Nicht ich!", tobte der Brasilianer nach dem Spiel weiter.