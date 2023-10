Zuckersüße News vom Fußballstar: Neymar ist Papa geworden!

Gemeinsam küssen und knuddeln die stolzen Eltern die kleine Mavie, die selig in ihren Armen schlummert. Und der Fußballer traut sich auch sogleich zu, seine kleine Tochter zu baden, auch wenn die ein wenig zu protestieren scheint.

"Du wirst schon jetzt sehr geliebt von uns ... Danke, dass du dich für uns entschieden hast", heißt es in dem emotionalen Beitrag weiter.

"Unsere Mavie ist gekommen, um unser Leben zu vervollständigen", verriet die 29-Jährige in der vergangenen Nacht auf Instagram zu einigen Schnappschüssen sogleich den Namen ihrer neugeborenen Tochter, verlinkte Brasiliens Nationalspieler dabei.

So glücklich scheinen die beiden nicht immer zu sein, immer mal wieder tauchen dunkle Wolken am Beziehungshorizont auf. © Screenshot/Instagram/neymarjr

Für Neymar ist es nicht das erste Kind: Aus einer früheren Beziehung stammt Sohn David Lucca, der 2011 geboren wurde. Er lebt bei seiner Mutter in Brasilien.

Ruhiger wird das Leben des Brasilianers dadurch mit Sicherheit nicht. Erst kürzlich soll er erneut beim Fremdgehen erwischt worden sein: In den sozialen Medien war ein Video aufgetaucht, das den Schwerenöter in einem Club in den Armen einer anderen Frau zeigte.

Die zu dem Zeitpunkt hochschwangere Bruna zeigte sich bei Instagram sehr enttäuscht über den neuerlichen Vertrauensbruch, wollte sich aber ganz auf ihre Tochter konzentrieren.

Das dürfte dennoch teuer für al-Hilals Superstar werden: Immerhin soll es zwischen Neymar und seiner Liebsten einen Deal geben, der ihn dazu verpflichtet, ihr eine Million Euro zu zahlen, wenn er sie erneut betrügt und sich dabei erwischen lässt.

Ob das die Lösung für die Zukunft ist, darf bezweifelt werden. Doch jetzt dreht sich erst einmal alles um Töchterchen Mavie - herzlichen Glückwunsch!