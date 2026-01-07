Bundesliga-Star verhöhnt Kult-Fan und entschuldigt sich

Rabat (Marokko) - Michel Kuka Mboladinga begeisterte beim Afrika-Cup unzählige Fan-Kollegen und TV-Zuschauer als "Lumumbua Vea" - also lebendes Denkmal für Freiheitskämpfer Patrice Lumumba. Stoisch mit erhobenem Arm stand er bei den Spielen seiner Demokratischen Republik Kongo auf der Tribüne. Doch nach dem Aus im Achtelfinale ließ sich ein Gegner zu einer höhnischen Geste hinreißen.

Michel Kuka Mboladinga ging bereits vor dem Jahreswechsel vor allem in den afrikanischen Medien mit seiner Denkmal-Geste viral. © GABRIEL BOUYS / AFP

Fast 120 Minuten regte sich der Kult-Anhänger im Stade Moulay Hassan am Dienstagabend nicht, doch nachdem Adil Boulbina (22) Algerien mit seinem 1:0-Siegtor in der 119. Minute in die nächste Runde und DR Kongo damit aus dem Turnier geschossen hatte, flossen selbst beim menschlichen Monument die Tränen.

Zu allem Überfluss streute Angreifer Mohamed Amoura (25) vom VfL Wolfsburg dann auch noch ordentlich Salz in die Wunde. Der Bundesliga-Star stellte sich nach dem Erfolg nämlich demonstrativ vor den Block der "Leoparden", wie die kongolesische Nationalelf auch genannt wird, und ahmte Mboladinga nach.

Dabei hob der Wölfe-Profi zunächst seinen rechten Arm, hielt dann ebenfalls kurz regungslos inne, ehe er sich besiegt nach hinten auf den Boden fallen ließ.

Bei den Nutzern in den sozialen Netzwerken kam die hämische Aktion gar nicht gut an. Viele kritisierten die Jubelpose als respektlos, insbesondere im Hinblick auf den historischen Kontext.