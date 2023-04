Keine Angst vor Potter? Chelsea-Stars sollen ihren Ex-Trainer verspottet haben!

London - Als "magisch" kann die so kurze wie erfolglose Amtszeit von Graham Potter (47) beim FC Chelsea nun wahrlich nicht bezeichnet werden. Und trotzdem verpassten ihm die Spieler offenbar zauberhafte Spitznamen, die nicht unbedingt für seine Stellung als Respektsperson sprechen.

Graham Potter (47) musste nach nur knapp sieben Monaten in Westlondon seinen (Zauber-)Hut nehmen. © GLYN KIRK / AFP

So sollen die "Blues"-Kicker ihren am Sonntag entlassenen Ex-Übungsleiter heimlich "Harry" und "Hogwarts" genannt haben, wie The Athletic nun berichtet.

Die Beinamen spielen auf die beliebte "Harry Potter"-Buchreihe der Schriftstellerin Joanne K. Rowling (57) an und liegen beim Nachnamen des englischen Trainers natürlich auf der Hand.

Schon seit Jahren muss sich der Coach in der britischen Presselandschaft mit mehr oder weniger einfallsreichen Wortspielen aus der fiktiven Zauberwelt rumschlagen, allerdings soll das Autoritätsproblem des 47-jährigen Tuchel-Nachfolgers laut dem Bericht weit über Gleis 9 3/4 hinausgegangen sein.

Demnach haben die Chelsea-Stars ihren Boss und sein Trainerteam als konfliktscheue Abnicker eingestuft, die nie die Rolle des "Bad Cops" einnehmen wollten, auch wenn das wohl ab und an nötig gewesen wäre. Unter seinem Vorgänger, der inzwischen bekanntlich beim FC Bayern auf der Bank sitzt, sei das noch anders gewesen.

Außerdem sollen die Profis des Tabellenelften der Premier League am Mitspracherecht ihres Chefs an der über 300 Millionen Euro teuren Winter-Einkaufstour gezweifelt haben.