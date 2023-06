China im Messi-Fieber! Fans überrennen Flughafen, um den Weltmeister zu sehen

Peking - Der Weltmeister Argentinien wird am kommenden Donnerstag in der chinesischen Hauptstadt ein Freundschaftsspiel gegen Australien bestreiten. Mit dabei: Lionel Messi (35)! Die chinesischen Fußballfans sind deshalb außer Rand und Band.

Für das völlig unbedeutende Freundschaftsspiel gegen die nicht so bedeutende Fußballnation Australien bezahlen die Fans laut AFP bis zu 4800 Yuan (627 Euro) für ein Ticket!

Bereits vor dem Eintreffen des Messias in China gab es schon skurrile Nachrichten über das bevorstehende Spiel.

Am Samstag traf der siebenmalige Weltfußballer des Jahres mit einem Privatflugzeug in Peking ein.

Die begeisterten Menschenmassen, die "La Pulga" dort antraf, dürften auch für den Ex-Barca-Star nicht alltäglich sein.

In einem auf Twitter geteilten Video ist zu sehen, wie im ganzen Flughafengebäude chinesische Fußballfans in blau-weiß-blauen Trikots der argentinischen Mannschaft stehen und den Namen des Superstars rufen.

In einem anderen Video stehen die Chinesen dicht gedrängt in einem Gebäude und skandieren im Chor "Messi", während beinahe jeder versucht, mit seinem Smartphone eine Aufnahme des Argentiniers zu ergattern, was aber bei diesen Menschenmassen völlig unmöglich ist.