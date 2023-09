"Diese Glatzköpfe sind sehr kompliziert": Ex-Bundesliga-Star giftet gegen haarlose Trainer!

Arturo Vidal (36) verzichtet freiwillig auf einen Großteil seiner Haare, hat aber offenbar trotzdem ein Problem mit glatzköpfigen Übungsleitern. © PABLO PORCIUNCULA / AFP

Während eines Livestreams auf seinem Twitch-Kanal hielt der frühere Bundesliga-Star mit seiner Meinung mal wieder nicht hinterm Berg.

Insbesondere der aktuelle Übungsleiter der "Red Devils" bekam sein Fett weg, weil er den portugiesischen Superstar "CR7" im vergangenen Jahr aus dem Klub geekelt habe.

Nach einer starken Saison mit 24 Treffern in 39 Pflichtspielen hatte Ronaldo seinen Stammplatz beim englischen Rekordmeister infolge der Ankunft von ten Hag im Sommer 2022 verloren. In einem pikanten Interview mit Piers Morgan (58) äußerte er seinen Unmut darüber, woraufhin sein Vertrag vorzeitig aufgelöst wurde und er die Flucht in die Wüste ergriff.

Für Vidal sei die Ausbootung der Lichtgestalt absolut unverständlich, liege aber im Naturell des kahlen Niederländers: "Diese Glatzköpfe sind sehr kompliziert", sagte der ehemalige Bayern-Kicker.

"Der Trainer kam schon schlecht da an. Wie kannst Du Cristiano Ronaldo absägen?", erklärte der dreifache Deutsche Meister. "So sind diese Typen eben. Er war ihr Top-Scorer, und er nimmt ihn einfach raus."