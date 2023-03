Diskussionen um die WM 2026: Soll in Dreier- oder Vierergruppen gespielt werden?

New York City - 2026 findet die FIFA-Weltmeisterschaft mit 48 Teams in den USA, Kanada und Mexiko statt. Bisher waren es 32. Das macht eine Modus-Änderung notwendig.

FIFA-Präsident Gianni Infantino (52) gilt nicht zuletzt dank seiner umstrittenen Reformen als Streitobjekt unter Fußballfans. © Noah K. Murray/AP/dpa

Selbst bei der umstrittenen WM in Katar Ende 2022 war der Austragungsmodus klar: 32 Teams, aufgeteilt auf acht Vierergruppen. Die besten zwei qualifizieren sich fürs Achtelfinale, ab da wird im gewohnten K.o.-System gespielt.

Das war Wüstensand von gestern, ab der kommenden WE werden sich Fans umstellen müssen. Nicht nur, dass man sich künftig 48 Nationen merken muss, die sich für die nächste Weltmeisterschaft qualifizieren.

Vor allem bedarf es gezwungenermaßen einer Änderung vom Spielmodus', um den FIFA-Beschluss der WM-Aufblähung durchzusetzen. Denn nichts anderes droht der Endrunde.

Nach einem aktuellen Bericht der New York Times lautete der Plan der FIFA bisher, die WM in 16 (!) Dreiergruppen zu spielen. Die besten zwei jeder Gruppe hätten sich so für die Zwischenrunde qualifiziert.

Doch dieser Modus käme nicht nur einem Verlust des Durchblicks gleich, sondern würde auch für eine Verwässerung des sportlichen Niveaus sorgen.

Nicht zuletzt seien Ergebnis-Absprachen im letzten Spiel nur so vorprogrammiert.