Acht-Tore-Fest beim Insel-Kracher: Doppelter Haaland reicht City nicht!

London (England) - Wo Top-Spiel draufstand, war auch Top-Spiel drin! Acht Treffer durften die Zuschauer am Sonntagabend beim Premier-League-Gipfel zwischen dem FC Chelsea und Manchester City bewundern, am Ende hieß es 4:4. Mal wieder stach Erling Haaland heraus, doch den Schlusspunkt setzte ein früherer Guardiola-Schützling.

Auch zwei Treffer von Erling Haaland reichten Manchester City gegen Chelsea nicht zum Sieg. © John Walton/PA Wire/dpa

Während Peps "Skyblues" bereits voll auf Titelkurs sind, suchen die teuer zusammengekauften Westlondoner in der aktuellen Saison nach ihrer Identität - und dementsprechend ging es auch los.

Nach munteren 20 Minuten zog Chelsea-Verteidiger Cucurella den norwegischen "Brecher mit dem Babyface" im eigenen Strafraum am Trikot, der Stürmer fiel zu Boden (21.).

Zwar dauerte die anschließende VAR-Überprüfung einige Minuten, doch davon ließ sich der frühere BVB-Knipser nicht beeinflussen. Haaland trat persönlich an und versenkte sicher zur 1:0-Führung (25.).

Allerdings zeigte die Truppe von Coach Mauricio Pochettino in der Folge Herz und schlug eindrucksvoll zurück. Erst köpfte Abwehr-Routinier Thiago Silva in der 29. Minute nach einer Ecke zum Ausgleich ein und dann drehte der langjährige City-Flügelflitzer Raheem Sterling das Match sogar komplett (37.).

Verkehrte Welt an der Stamford Bridge, denn in den vergangenen Wochen hatten sich die Hauptstädter nur ganz selten in spielerischer und tabellarischer Reichweite der Himmelblauen befunden.