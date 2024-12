Drama um Ex-RB-Leipzig-Star Dani Olmo endlich beendet?

Barcelona (Spanien) - Dass es wirklich so kompliziert werden würde, damit hatte Dani Olmo (26) vor seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Barcelona sicherlich nicht gerechnet. Dem Spanier drohte im Winter erneut ein Tribünenplatz , weil die Katalanen Probleme bei der Registrierung hatten. Das Drama könnte nun aber ein Ende finden .

Selbiges Debakel drohte nun erneut! Weil der Klub keine neuen Einnahmen generieren konnte, sah es so aus, als müssten sich die Katalanen im Winter entscheiden, ob Pau Victor (23) oder eben Olmo für die Rückrunde registriert werden können. Ein absolut unbefriedigendes Szenario.

Hintergrund: Der aktuelle Tabellenführer aus LaLiga hat seit Jahren mit erheblichen finanziellen Problemen zu kämpfen. Die Gehaltsobergrenze, die in Spanien festgelegt ist, sorgte beispielsweise jüngst dafür, dass Neuzugänge entweder verspätet oder gar nicht erst registriert werden konnten.

Sportlich ist Olmo nach seiner Verletzung aktuell noch nicht wieder ganz in der Spur. Zu Beginn seiner Zeit in Spanien schoss er allerdings sechs Tore in elf Pflichtspielen. Grund genug, eine Ansage zu machen. Denn der Goalgetter strebt nach nicht weniger als dem Champions-League-Titel.

"In dieser Saison können wir das Beste erwarten. Wir haben das Team, um beim Maximum zu konkurrieren. Wir sind Barca. Dafür bin ich hierhergekommen", so der 26-Jährige.