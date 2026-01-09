"Du kleine Missgeburt": Ex-DFB-Stürmer geht bei Testspiel auf Teamkollegen los!

Spanien - Komplett-Aussetzer von Kevin Behrens (34)! Der frühere deutsche Nationalstürmer bereitet sich aktuell mit seinem FC Lugano auf die Rückrunde vor und flippte am Freitagvormittag im Testspiel gegen Viktoria Pilsen völlig aus. Allerdings galt seine Wut nicht etwa einem Gegner, sondern seinem eigenen Teamkollegen.

Kevin Behrens (34, l.) stand einmal mit der deutschen Nationalmannschaft im Oktober 2023 gegen Mexiko auf dem Rasen. © Federico Gambarini/dpa

Bei der 2:4-Niederlage des Schweizer Erstligisten im Duell über dreimal 45 Minuten traf der gebürtige Bremer in der 51. Minute zunächst noch zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch rund 21 Zeigerumdrehungen später stand er aus einem ganz anderen Grund im Mittelpunkt.

Eigentlich lief der 34-Jährige die tschechischen Kontrahenten gerade im Pressing an, plötzlich drehte Behrens jedoch ab, stürmte auf seinen Mannschaftskameraden Georgios Koutsias (21) zu und stieß den jungen Stürmer zu Boden.

Anschließend brüllte der einfache DFB-Kicker: "Du kleine Missgeburt, sei leise!"

Behrens wollte sich nach der haarsträubenden Szene sofort auswechseln lassen, während der griechische U21-Nationalspieler nur fragend die Hände hob und mit den Schultern zuckte.

Laut "RSI" war es bereits im Vorfeld der Attacke zu einer Meinungsverschiedenheit bezüglich des Pressingverhaltens zwischen den beiden gekommen.