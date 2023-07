Real-Star präsentiert neue Freundin, doch die verscherzt es sich gleich mit seinen Fans!

Madrid - In Sachen Fußball fliegen ihm die Herzen der Fans zu, einige Frauen hat er jetzt aber verärgert: Real Madrids Star-Verteidiger Éder Militão (25) präsentiert eine neue Liebe, die bei den Anhängern gleich mal böse durchfiel.

Real-Star Éder Militão präsentierte seine neue Freundin Cássia Lourenço Gomes (beide 25). © Screenshot/Instagram/cassialourencogomes

Seit Monaten gibt es Gerüchte um die Beziehung zum brasilianischen Influencer-Sternchen Cássia Lourenço Gomes (25).

Nun machten die beiden ihre Beziehung mit zwei innigen Bildern öffentlich. In einem gemeinsamen Post auf Instagram schrieben sie einfach nur: "Wir."

Auf den Fotos hält der baumlange Innenverteidiger seine Freundin ganz fest in beiden Händen und küsst sie zärtlich auf die Lippen. Auf dem zweiten Schnappschuss lacht sie in die Kamera, während er sie immer noch ganz verliebt anschaut.

Dabei hat seine Landsfrau schon den Zorn der Éder-Fans auf sich gezogen. Denn am 10. Juli hatte sie anlässlich des ersten Geburtstages von Militãos Tochter Cecilia ein Foto in ihrer Story gepostet, das sie nur mit einem weißen Blazer bekleidet zeigte - und NICHTS drunter! Es gab also einen recht freizügigen Blick auf ihren Ausschnitt ohne BH.

Diese Tatsache ließ die Gemüter ordentlich hochkochen, die Latina entfernte das Bild ganz schnell wieder, doch das Internet vergisst nun mal nicht und so griffen mehrere Medien den Schnappschuss sofort auf.