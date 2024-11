Ein Abend lässt ihn bis heute nicht los: War es das für diesen deutschen Torwart?

Deutschland/Italien - Endet die Fußball-Reise von Loris Karius mit nur 31 Jahren? Im Sommer lief der Vertrag des deutschen Keepers bei Newcastle United aus, seitdem steht der frühere Jugendnationalspieler am Scheideweg. Er liebäugelt sogar mit einem Schlussstrich, denn ein verhängnisvoller Abend hallt bis heute nach.

Das Champions-League-Finale 2018 wurde zum traurigen Wendepunkt der Karriere von Loris Karius (31). (Archivfoto) © Paul ELLIS/AFP

"Wenn du so lange raus bist wie ich, dann denkst du natürlich über einen Rücktritt nach", verriet Karius nun im Interview mit Sportbible. "Ich habe noch keine Entscheidung getroffen, weil ich nicht muss. Ich bin immer noch fit, habe das Können und Potenzial."

Dass der einst als großes Versprechen gefeierte Schlussmann bereits einen verbalen Nagel für seine Handschuhe in die Wand schlagen muss, hat einen tragischen Grund: Am 26. Mai 2018 schmolzen Höhe- und Tiefpunkt der Karriere vom gebürtigen Oberschwaben nämlich in Kiew zusammen.

Im Champions-League-Finale gegen Real Madrid patzte der damalige Liverpool-Torwart gleich doppelt, die "Reds" verloren mit 1:3. Der verheerende Auftritt lässt ihn immer noch nicht los und wurde zum negativen Wendepunkt seiner sportlichen Laufbahn: "Es war schwierig, das abzuschütteln", so Karius.

"Selbst bei anderen Vereinen, wenn ich das Vertrauen des Trainers gewinnen wollte oder meiner Meinung nach eine Chance verdient gehabt hätte, hatte ich ab und an das Gefühl, dass das ein Nachteil für mich war", beschrieb der ehemalige Mainz-Keeper seine letzten Jahre.