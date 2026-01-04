Vor Wirtz-Tor: Medizinischer Notfall überschattet Liverpool-Spiel

London - Das Gastspiel von Florian Wirtz (22) und seinem FC Liverpool beim FC Fulham in Westlondon wurde von einem medizinischen Notfall überschattet.

Mit 15 Minuten Verspätung ging es am Sonntag im Craven Cottage nach einem medizinischen Zwischenfall los. © Alastair Grant/AP/dpa

Das bestätigten die "Cottagers" auf ihren sozialen Kanälen. Der Anpfiff des Premier-League-Duells am Sonntagnachmittag musste daher um 15 Minuten verschoben werden, wie es in der Mitteilung hieß.

Laut der britischen Boulevardzeitung "The Sun" musste die Polizei eine Straße beim Craven Cottage, dem Stadion des Hauptstadtklubs, absperren, damit ein Krankenwagen durchfahren konnte.

Demnach hat sich deshalb auch der Einlass verzögert, wodurch zahlreiche Fans nicht pünktlich um 16 Uhr (15 Uhr Ortszeit) in die Arena gekommen wären.

Inzwischen läuft die Partie allerdings. Wie genau es der betroffenen Person geht, ist aktuell nicht bekannt.