Vor Wirtz-Tor: Medizinischer Notfall überschattet Liverpool-Spiel
London - Das Gastspiel von Florian Wirtz (22) und seinem FC Liverpool beim FC Fulham in Westlondon wurde von einem medizinischen Notfall überschattet.
Das bestätigten die "Cottagers" auf ihren sozialen Kanälen. Der Anpfiff des Premier-League-Duells am Sonntagnachmittag musste daher um 15 Minuten verschoben werden, wie es in der Mitteilung hieß.
Laut der britischen Boulevardzeitung "The Sun" musste die Polizei eine Straße beim Craven Cottage, dem Stadion des Hauptstadtklubs, absperren, damit ein Krankenwagen durchfahren konnte.
Demnach hat sich deshalb auch der Einlass verzögert, wodurch zahlreiche Fans nicht pünktlich um 16 Uhr (15 Uhr Ortszeit) in die Arena gekommen wären.
Inzwischen läuft die Partie allerdings. Wie genau es der betroffenen Person geht, ist aktuell nicht bekannt.
FC Liverpool geht früh in Rückstand, Florian Wirtz gleicht aus
Auf dem Platz mussten die "Reds" dann früh einen Rückschlag hinnehmen. Harry Wilson (28) brachte die Hausherren in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Zunächst war der Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt worden, aber der VAR griff ein und kippte die Entscheidung.
In der 60. Minute glich DFB-Star Wirtz mit seinem zweiten Treffer im Dress des amtierenden englischen Meisters jedoch aus. Erst am 27. Dezember hatte der frühere Leverkusener nach einem holprigen Start an der Merseyside sein erstes Tor markiert.
Der FC Liverpool hatte sich um den Jahreswechsel nach einer sportlichen Durststrecke wieder erholt, ist aktuell seit sieben Ligapartien ungeschlagen und auf Platz vier der Tabelle vorgerückt.
Titelfoto: Alastair Grant/AP/dpa