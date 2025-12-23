"Rücksichtslos": Liverpool-Trainer erhebt Vorwürfe gegen Ex-Bundesliga-Profi

Liverpool - Alexander Isak (26) hat seinen Treffer am Samstag gegen Tottenham teuer bezahlt. Der 145-Millionen-Mann wird dem FC Liverpool nun nämlich monatelang fehlen. Sein Trainer Arne Slot (47) kritisierte das Einsteigen von Spurs-Verteidiger Micky van de Ven (24) anschließend in aller Deutlichkeit.

Micky van de Ven (24) verletzte Liverpool-Star Alexander Isak mit seinem Einsteigen am Samstag. © John Walton/PA Wire/dpa

"Das war eine rücksichtslose Aktion", regte sich der Niederländer auf der Pressekonferenz am Dienstag über seinen Landsmann auf.

Der frühere Abwehrmann des VfL Wolfsburg hatte den schwedischen Knipser bei dessen 1:0-Führungstor in der 56. Minute des Premier-League-Krachers noch aufhalten wollen und dabei hart getroffen. Isak, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war, musste sofort wieder raus.

Inzwischen bestätigten die "Reds", dass sich der Ex-BVB-Stürmer eine schwere Knöchelverletzung sowie einen Wadenbeinbruch zugezogen hat und lange ausfallen wird.

Slot sah einen Großteil der Schuld bei van de Ven und verdeutlichte das mit dem Vergleich zu der Aktion eines anderen ehemaligen Bundesliga-Stars. Xavi Simons (22), der im Sommer aus Leipzig nach Nordlondon gewechselt war, kassierte schon im ersten Durchgang einen Platzverweis nach seinem Einsteigen gegen Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk (34).

Der 22-Jährige habe den Abwehrmann jedoch "komplett unabsichtlich" getroffen, bewertete Slot. "Aber das von van de Ven ... Wenn du das zehnmal machst, hast du zehnmal eine große Chance, dass sich der Spieler schwer verletzt", wetterte der LFC-Coach.