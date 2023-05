Eine Tonne Kokain! Fußballprofi stolpert über seine Vergangenheit

Bereits am 5. Juni soll in den Niederlanden die Verhandlung stattfinden, doch der Angeklagte Quincy Promes wird nicht zum Prozess erscheinen!

Wie The Sun berichtete, wird der offensive Mittelfeldspieler von der niederländischen Justiz beschuldigt, am Schmuggel von 1370 Kilogramm Kokain beteiligt gewesen zu sein.

In der laufenden Saison in Russland schoss Promes in 26 Spielen 20 Tore. © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Der 50-fache niederländische Nationalspieler steht zurzeit bei Spartak Moskau unter Vertrag.

Offenbar war der Wechsel von Ajax Amsterdam nach Russland im Jahr 2021 eine Flucht vor der Justiz!

Ende des vergangenen Jahres berichtete bereits das Algemeen Dagblad, dass sich Spartak Moskau für eine russische Staatsbürgerschaft des Flügelspielers starkmacht.

Das wäre wohl ganz im Interesse des gebürtigen Amsterdamers gewesen. Denn das russische Recht verbietet die Auslieferung russischer Staatsangehöriger!

Das ist nicht außergewöhnlich. Auch das deutsche Recht verbietet es weitestgehend, deutsche Staatsangehörige auszuliefern.

Ärger mit der Justiz hat Promes schon länger. 2020 saß der damals 28-Jährige in seiner Heimat in Untersuchungshaft, weil er seinen Neffen mit einem Messer verletzt haben soll. Auch mit häuslicher Gewalt wurde er bereits in Verbindung gebracht.