England-Star rettet "schönste Fußballerin der Welt" vor aufdringlichen Partygästen!

Der 25-jährige Angreifer und die blonde "Nati"-Akteurin hätten anschließend ein paar Worte gewechselt und dann in dem abgetrennten Bereich mit ihren jeweiligen Begleitern weitergefeiert. "Sie hielt ihn für einen echten Gentleman", so die Quelle weiter.

Demnach sei die in den Medien schon häufig als " schönste Fußballerin der Welt " betitelte Mittelfeldspielerin direkt nach ihrem Eintreffen Anfang April im "Chinawhite"-Club in Manchester von ein paar aufdringlichen Partyhengsten umringt worden.

Der englische Nationalstürmer Marcus Rashford (25) von Manchester United habe die 24-jährige Profikickerin nämlich in seine private VIP-Lounge eingeladen und so aus der unangenehmen Situation befreit, wie die britische Tageszeitung The Sun berichtet.

Nicht nur ein guter Fußballer: Marcus Rashford (25) wurde 2020 zum "Member" des "Order of the British Empire" ernannt. © David Davies/PA Wire/dpa

Lehmann verließ ihren Schweizer Jugendklub BSC Young Boys schon 2018 und wechselte auf die Insel zu West Ham United.

Neben ihrer sportlichen Karriere machte sie sich in den letzten Jahren auch als Werbeikone in ihrem Heimatland sowie in den sozialen Netzwerken einen Namen und sammelte schon 13 Millionen Instagram-Follower an.

Inzwischen steht sie bei Aston Villa in Birmingham unter Vertrag. Die zweitgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs liegt etwa 160 Kilometer südlich von Manchester.

Dort geht Rashford bereits seit Kindheitstagen auf Torejagd. In der aktuellen Premier-League-Saison beeindruckte der pfeilschnelle Stürmer mit starken 16 Treffern und fünf Assists in bislang 30 Partien. Darüber hinaus gilt der 51-fache Nationalkicker der "Three Lions" auch neben dem Platz als feiner Kerl.

So rief er im Oktober 2019 eine Kampagne ins Leben, um Obdachlosen in der Weihnachtszeit zu helfen. Außerdem schloss er sich während der Corona-Pandemie mit der Wohltätigkeitsorganisation "FareShare" zusammen und verteilte Mahlzeiten an bedürftige Kinder. Später setzte er sich auch gegenüber der Regierung für eine bessere Versorgung des Nachwuchses ein.

Für sein Engagement erhielt Rashford nicht nur als bisher jüngster Empfänger mit 22 Jahren die Ehrendoktorwürde der Universität von Manchester, sondern wurde im Oktober 2020 zudem mit dem britischen Ritterorden (MBE) ausgezeichnet.