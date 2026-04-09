Er spielte beim Sommermärchen gegen Deutschland: Zeugen prügeln bei Raubüberfall auf Ex-Profi ein

Quito (Ecuador) - 28 Mal stand Christian Lara (45) im Trikot der ecuadorianischen Nationalmannschaft auf dem Rasen, unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Doch seitdem scheint der Ex-Profi tief gefallen zu sein. Nun wurde er in seiner Heimat wegen eines versuchten Raubüberfalls verhaftet.

Ex-Fußballprofi Christian Lara (heute 45, r.) war rund 18 Jahre auf höchster Ebene aktiv. (Archivfoto) © PABLO COZZAGLIO / AFP

Wie die Tageszeitung "El Comercio" berichtet, soll der frühere Flügelflitzer gemeinsam mit mindestens drei weiteren Personen an einem Überfall auf ein Technikgeschäft in Quito beteiligt gewesen sein.

Die Polizei bestätigte demnach die Identität des ehemaligen Fußballers. Zu dem Vorfall sei es bereits am Dienstag gekommen. Laut dem Bericht reagierten die Einsatzkräfte auf einen Notruf und verhinderten den Raub anschließend vor Ort. Bei den Verdächtigen fanden sie technische Geräte sowie Schusswaffen.

Ein später im Netz verbreitetes Video soll die Verhaftung des 45-Jährigen zeigen. Darin wird ein Mann von den Beamten aus einem blauen Auto gezogen und daraufhin abgeführt.

Während der Maßnahme mischten sich allerdings umstehende Passanten ein, die es mit Schlägen und Tritten auf den Ex-Nationalspieler abgesehen hatten. Die augenscheinlichen Zeugen des versuchten Raubüberfalls landeten auch einige Treffer, ehe die Polizisten Lara abdecken und aus der Situation entfernen konnten.

Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob Anklage gegen die Festgenommen erhoben wird, so der Bericht.