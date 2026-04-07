Mitten in Drittliga-Partie: Italienischer Ex-Nationalspieler löscht Feuer

Collina d'Oro (Schweiz) - Plötzlich wird ein Fußballer zum Feuerwehrmann! Der italienische Ex-Nationalspieler Ezequiel Schelotto (36) zögerte am Wochenende nicht lange, als bei einer Partie seines FC Paradiso direkt am Spielfeldrand auf einmal Flammen in die Höhe schossen – und griff zum Schlauch.

Ezequiel Schelotto (r.) im Februar 2013 beim "Derby della Madonnina" gegen die AC Milan. (Archivfoto) © OLIVIER MORIN / AFP

Ein Video, das aktuell in den sozialen Netzwerken die Runde macht, zeigt eine brenzlige Szene aus dem Spiel der drittklassigen Schweizer Promotion League im Campo Pian Scairolo gegen den FC Bavois.

Aus bislang nicht geklärten Gründen fing ein Transparent der Paradiso-Ultras an der Bande neben einem der Tore Feuer. Ein Ordner eilte daraufhin zunächst zur Stelle des Brandes und versuchte, das Feuer auszutreten - jedoch ohne ersichtlichen Erfolg.

Plötzlich kam ihm jedoch ein Spieler mit sprudelndem Wasserschlauch zu Hilfe. Wie die britische Daily Mail berichtet, soll es sich dabei um Schelotto gehandelt haben.

Der rechte Mittelfeldspieler ist in der Welt des runden Leders kein Unbekannter und kickte während seiner bewegten Karriere unter anderem für Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon sowie Brighton & Hove Albion.

Im August 2012 bestritt der in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires geborene Flügelmotor mit der langen Mähne sogar ein Länderspiel für das Geburtsland seines Urgroßvaters, Italien.

Bei der 1:2-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen England verhalf ihm Nationalcoach Cesare Prandelli (68) kurz vor Schluss zu seinem Debüt, das auch sein letzter Auftritt für die "Squadra Azzurra" bleiben sollte.