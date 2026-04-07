Mitten in Drittliga-Partie: Italienischer Ex-Nationalspieler löscht Feuer
Collina d'Oro (Schweiz) - Plötzlich wird ein Fußballer zum Feuerwehrmann! Der italienische Ex-Nationalspieler Ezequiel Schelotto (36) zögerte am Wochenende nicht lange, als bei einer Partie seines FC Paradiso direkt am Spielfeldrand auf einmal Flammen in die Höhe schossen – und griff zum Schlauch.
Ein Video, das aktuell in den sozialen Netzwerken die Runde macht, zeigt eine brenzlige Szene aus dem Spiel der drittklassigen Schweizer Promotion League im Campo Pian Scairolo gegen den FC Bavois.
Aus bislang nicht geklärten Gründen fing ein Transparent der Paradiso-Ultras an der Bande neben einem der Tore Feuer. Ein Ordner eilte daraufhin zunächst zur Stelle des Brandes und versuchte, das Feuer auszutreten - jedoch ohne ersichtlichen Erfolg.
Plötzlich kam ihm jedoch ein Spieler mit sprudelndem Wasserschlauch zu Hilfe. Wie die britische Daily Mail berichtet, soll es sich dabei um Schelotto gehandelt haben.
Der rechte Mittelfeldspieler ist in der Welt des runden Leders kein Unbekannter und kickte während seiner bewegten Karriere unter anderem für Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon sowie Brighton & Hove Albion.
Im August 2012 bestritt der in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires geborene Flügelmotor mit der langen Mähne sogar ein Länderspiel für das Geburtsland seines Urgroßvaters, Italien.
Bei der 1:2-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen England verhalf ihm Nationalcoach Cesare Prandelli (68) kurz vor Schluss zu seinem Debüt, das auch sein letzter Auftritt für die "Squadra Azzurra" bleiben sollte.
Ezequiel Schelotto löscht Feuer und führt seine Mannschaft zum Sieg
Seit Sommer 2024 lässt der heute 36-Jährige seine Laufbahn im Schweizer Kanton Tessin ausklingen, wo er inzwischen trotz eines kurzen Leih-Abstechers zum Dubai City FC zum Kapitän aufgestiegen ist.
Seine Führungsqualität bewies er auch am Samstagabend. In aller Ruhe löschte Schelotto nämlich das Feuer und ließ sich auch nicht von einem anderen Mann beirren, mit dem er sich augenscheinlich noch ein kleines Wortgefecht zur Situation lieferte.
Sein Team blieb ebenfalls unbeeindruckt: Paradiso drehte einen Rückstand und gewann am Ende mit 2:1 gegen Bavois. Zu dem kleinen Feuer äußerte sich der Klub bislang aber nicht.
Titelfoto: Bildmontage: OLIVIER MORIN / AFP, Screenshot/Instagram/tgdom_sport24