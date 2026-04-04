Tragisches Detail um Diogo Jota (†28) enthüllt: Das stand in der letzten WhatsApp seiner Frau

Porto (Portugal) - Es ist ein Verlust, dessen Schmerz für seine Witwe Rute Cardoso (29) niemals vergehen wird: der Tod ihres geliebten Ehemanns Diogo Jota (†28) . Der Fußball -Star des FC Liverpool verbrannte nach einem Unfall mit seinem Bruder André (†25) im Juli vergangenen Jahres mit einem gemieteten Lamborghini.

Diogo Jota (†28) kam im Juli 2025 bei einem Autounfall gemeinsam mit seinem Bruder André Silva ums Leben. Eine Biografie enthüllt nun die letzte Nachricht von Witwe Rute Cardoso (29) an ihren Mann. © Screenshot/Instagram/rutefcardoso

Am 9. April erscheint seine offizielle Biografie mit dem Titel "Nie wieder und für lange Zeit", die von Jose Manuel Delgado in Kooperation mit Cardoso, den Eltern, ehemaligen Mitspielern und Trainern Diogo Jotas entstand, wie die "Sun" berichtet.

Darin werden neue tragische Details rund um seinen Tod enthüllt. Unter anderem die letzte WhatsApp-Nachricht, die Rute ihrem Ehemann schrieb. "Liebling, wenn Du eine Pause machst, ruf mich an, denn ich habe hier etwas, das ich Dir zeigen möchte", schrieb sie. Jota sollte die Nachricht nicht mehr lesen. Rute wollte ihm das professionell erstellte Video ihrer Hochzeit zeigen. Die beiden hatten sich nur elf Tage vor dem tragischen Unfall das Jawort in Portugal gegeben.

Bis dahin waren sie bereits elf Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen und hatten drei gemeinsame Kinder bekommen.

In der Biografie beschreibt die Witwe, wie sie versuchte, ihren Mann nicht nur persönlich zu erreichen, sondern auch in dem Hotel anrief, wo er und sein Bruder auf dem Weg von Portugal nach Liverpool übernachten sollten und immer unruhiger wurde, als niemand ans Telefon ging.