Er wurde Meister mit dem HSV: England-Legende Kevin Keegan hat Krebs
England - Traurige Nachrichten von der Insel: Bei der englischen Fußball-Legende Kevin Keegan (74) wurde Krebs diagnostiziert.
Das bestätigte seine Familie in einem offiziellen Statement.
Demnach sei der 63-fache englische Nationalstürmer mit "anhaltenden Beschwerden im Abdominalbereich" ins Krankenhaus eingeliefert worden.
"Diese Untersuchungen haben eine Krebsdiagnose ergeben, aufgrund derer Kevin sich einer Behandlung unterziehen wird", teilten die Angehörigen darüber hinaus mit. "Kevin ist dem medizinischen Personal für seinen Einsatz und seine fortlaufende Pflege sehr dankbar."
Die Familie bittet in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre.
"Mighty Mouse", wie der kleine und quirlige Offensivmann liebevoll genannt wurde, spielte von 1977 bis 1980 in der Bundesliga beim HSV, mit dem er 1979 Deutscher Meister wurde und auch das Finale des Europapokals der Landesmeister - der damaligen Champions League - erreichte, das jedoch mit 0:1 gegen Nottingham Forest verloren ging.
Außerdem gewann er während seiner Zeit in der Hansestadt zweimal den Ballon d'Or als "Europas Fußballer des Jahres".
Kevin Keegan trainierte Newcastle United, die englische Nationalelf - und sang Pophits
Zuvor sackte Keegan bereits drei Meistertitel in seiner Heimat sowie zwei UEFA-Cup-Siege und den Gewinn des Europapokals der Landesmeister mit dem FC Liverpool ein.
In England spielte der Angreifer noch für den FC Southampton und Newcastle United, ehe er 1985 seine Fußballschuhe an den Nagel hing.
Später trainierte er die "Magpies" auch fünf Jahre lang, die sich inzwischen in den sozialen Netzwerken mit Genesungswünschen zu Wort meldeten.
"King Kev, wir sind den ganzen Weg an deiner Seite und hoffen, dass du dich schnell und vollständig erholst", schrieb der Klub von DFB-Stürmer Nick Woltemade (23).
Auch als englischer Nationalcoach durfte sich Keegan versuchen, sein Jahr bei den "Three Lions" war allerdings nicht von großem Erfolg gekrönt. Nach dem Vorrunden-Aus bei der EM 2000 musste er seinen Hut nehmen.
Besser lief seine Zweitkarriere als Popsänger. Schon während seiner Laufbahn als Fußballprofi produzierte Smokie-Frontmann Chris Norman (75) zwei Lieder mit ihm, die in den deutschen Charts landeten.
Titelfoto: Bildmontage: Werner Baum/dpa, IMAGO / i Images