Er wurde Meister mit dem HSV: England-Legende Kevin Keegan hat Krebs

England - Traurige Nachrichten von der Insel: Bei der englischen Fußball-Legende Kevin Keegan (74) wurde Krebs diagnostiziert.

Kevin Keegan (2.v.l.) 1979 nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft mit dem HSV. © Werner Baum/dpa

Das bestätigte seine Familie in einem offiziellen Statement.

Demnach sei der 63-fache englische Nationalstürmer mit "anhaltenden Beschwerden im Abdominalbereich" ins Krankenhaus eingeliefert worden.

"Diese Untersuchungen haben eine Krebsdiagnose ergeben, aufgrund derer Kevin sich einer Behandlung unterziehen wird", teilten die Angehörigen darüber hinaus mit. "Kevin ist dem medizinischen Personal für seinen Einsatz und seine fortlaufende Pflege sehr dankbar."

Die Familie bittet in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre.

"Mighty Mouse", wie der kleine und quirlige Offensivmann liebevoll genannt wurde, spielte von 1977 bis 1980 in der Bundesliga beim HSV, mit dem er 1979 Deutscher Meister wurde und auch das Finale des Europapokals der Landesmeister - der damaligen Champions League - erreichte, das jedoch mit 0:1 gegen Nottingham Forest verloren ging.

Außerdem gewann er während seiner Zeit in der Hansestadt zweimal den Ballon d'Or als "Europas Fußballer des Jahres".