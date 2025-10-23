Er wurde nur 20 Jahre alt: Brasilien-Talent fährt mit Motorrad gegen Kuh und stirbt

Altos (Brasilien) - Schreckliche Tragödie in Brasilien! Der junge Fußballer Antony Ylano ist nach einem Motorradunfall mit einer Kuh im Alter von gerade einmal 20 Jahren gestorben. Sein Klub trauert.

Der brasilianische Jugendspieler Antony Ylano wurde nur 20 Jahre alt. © Screenshot/Instagram/piauiesporteclube

Wie "ge.globo" berichtet, war der Nachwuchsstürmer am frühen Montagmorgen gegen 3.15 Uhr in der Gemeinde Altos im brasilianischen Bundesstaat Piauí unterwegs und gerade auf der Heimfahrt von der Geburtstagsfeier seines Vaters.

Plötzlich versperrten ihm auf der Bundesstraße jedoch mehrere Kühe den Weg, die der 20-Jährige auf seinem Motorrad offenbar zu spät bemerkte. Augenscheinlich ungebremst krachte der junge Sportler in eines der Tiere, wie Bilder einer Überwachungskamera zeigen.

Für ihn kam jede Hilfe zu spät, kurz darauf bestätigte sein Verein Piauí Esporte Clube den schrecklichen Todesfall in den sozialen Netzwerken.

"Piauí erlebt einen Moment der tiefen Trauer mit dem Verlust des Stürmers Antony Ylano", schrieb das Team zu einem Foto des verstorbenen Angreifers.

Der Offensivmann stammte aus der Region im Nordosten des Landes und dem Nachwuchs von Associação Atlética de Altos. 2024 wechselte er zum Piauí EC und gewann mit der Jugendabteilung umgehend die U20-Staatsmeisterschaft. Am Dienstag sollte er mit der Mannschaft zu einem Spiel des brasilianischen U20-Pokals reisen.